Sarà una Fiera “limited edition”, ma non per questo ridimensionata. Cerignola si prepara ad una nuova edizione di una delle kermesse culturali più longeve e più seguite dell’intera Capitanata. Dal 25 al 27 settembre, infatti, torna la Fiera del Libro, all’interno del contenitore culturale del “Roma, teatro, cinema e…” di Via Roma a Cerignola. Ad annunciare il programma sono stati gli organizzatori dell’associazione Oltre Babele e la dirigenza dell’ITET “Dante Alighieri” che patrocinerà per il terzo anno consecutivo questa iniziativa culturale.

“Dopo una lunga e attenta riflessione abbiamo deciso di esserci anche quest’anno, per non far mancare alla nostra amata città quella ventata di cultura che da ormai 11 anni portiamo nel mese di settembre” – afferma Rita Pia Oratore, nel video di lancio dell’iniziativa che in poche ore ha già superato le 2000 visualizzazioni. “Gli ingredienti saranno sempre gli stessi: presentazioni di libri, incontri con gli autori e stand librari, alcuni dei quali disponibili anche su vetrine virtuali.

CERTEZZE E NOVITA’. Gli unici cambiamenti riguardano le modalità di incontro che dovranno necessariamente adeguarsi alle normative anti-contagio. Cambia la location che si sposta nella contenitore culturale di Corso Roma, dove è possibile contingentare gli ingressi e garantire una maggiore sicurezza. Infatti, saranno presenti due ingressi separati: uno per gli stand e uno per i talk in programma. Gli incontri saranno in parte in presenza e in parte in videoconferenza. Per garantire il distanziamento e evitare code e assembramenti è preferibile prenotare la propria partecipazione sul form online presente sul sito della Fiera. Importante sarà il coinvolgimento della comunità scolastica di Cerignola, i cui studenti sono gli interlocutori privilegiati di un percorso di crescita culturale che deve necessariamente passare dalle nuove generazioni. Infatti l’evento di apertura della XI edizione sarà dedicato totalmente alle scolaresche locali.

IL PROGRAMMA. Tre giornate ricche di appuntamenti, con personaggi di spicco che interverranno in videoconferenza e in presenza. Si parte dalla giornata del 25 settembre, quando alle ore 10 ci sarà il primo incontro in diretta streaming sulla pagina della Fiera con Anita Zaramella che presenta “Trenta grandi proteste che hanno fatto (e fanno) la storia”, Becco Giallo editore. Interverrà Serena Cazzola. La giornata proseguirà con le celebrazioni per il sessantesimo anniversario dalla fondazione dell’ITET Dante Alighieri e con la presentazione di un lavoro editoriale curato dagli studenti cerignolani. La prima serata prevede alle ore 19 l’intervento di Luca Trapanese, il 42enne single che nell’estate del 2017 ha preso in affido e poi adottato Alba, neonata con sindrome di Down non riconosciuta dalla madre alla nascita. La presentazione del libro “Vi stupiremo con difetti speciali” è a cura della cooperativa “Un sorriso per tutti”. Alle ore 21, invece, sarà a Cerignola Gherardo Colombo, storico magistrato del pool di Mani Pulite che dialogherà con il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro e con Mario Valentino. Al termine Colombo riceverà il premio “Triptolemos” realizzato dallo scultore Donatello Grassi.

Tanti gli ospiti di spessore previsti anche nella seconda giornata che si aprirà con l’assegnazione del Premio Letterario “Nicola Zingarelli” per la sezione dedicata alle scuole. Alle ore 11 del 26 settembre, Domenico Carbone presenta i “Ritratti dei cerignolani da ricordare” a cura del Rotary Club. Prenderanno parte al dialogo anche il professor Antonio Galli e il dottor Francesco Di Biase. A seguire ci sarà la toccante storia di Angela Sara Ciafardoni, la piccola cerignolana che, nonostante la sua malattia, è capace di viaggiare attraverso la scrittura e attraverso i social network. Annalisa Tatarella presenterà la serata a cura della Fondazione Tatarella. Il momento “istituzionale” della serata vedrà la presenza di Claudio Martelli, ex ministro della giustizia ed ex braccio destro di Bettino Craxi, su cui è incentrata proprio l’ultima pubblicazione dell’ex guardasigilli socialista. Dibatteranno su “L’antipatico, Bettino Craxi” anche il senatore Nicola Latorre e Mario Valentino. Chiude la seconda serata il giornalista Gianluigi Nuzzi, volto noto di Rete 4 e autore di inchieste sulla corruzione in Vaticano, con la presentazione del suo ultimo libro “Giudizio Universale”.

Non mancheranno i colpi di scena anche nella giornata di domenica che segnerà la chiusura di questa XI edizione. Alle ore 11 la giornalista foggiana Michela Magnifico presenta “Io mi dono” – edizioni La meridiana – accompagnata da Dora Giannatempo della Cooperativa Altereco e dal dottor Celestino Ferrandina, direttore del reparto di ematologia ai Riuniti di Foggia e presidente Ail Foggia. Alle ore 17 è prevista una tavola rotonda in ricordo di Giulio Regeni, durante la quale interverranno in collegamento streaming anche i genitori del dottorando italiano rapito e assassinato in Egitto e molti altri ospiti di spessore. Il dibattito è organizzato in collaborazione con Casa Di Vittorio. A seguire il giornalista Paolo Borrometi presenta i suoi libri “Il sogno di Antonio, storia di un ragazzo europeo” e “Un morto ogni tanto” in compagnia del procuratore Marco Dinapoli e di Mario Valentino. Chiudono la serata Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, promotore di grandi politiche per l’integrazione e Luca Bianchini con “Baci da Polignano” (in collaborazione con Tony Di Corcia e Ubik Foggia).

GUARDA QUI IL VIDEO DI PRESENTAZIONE