Il Rotary Club di Cerignola festeggia gli studenti più meritevoli dello scorso anno scolastico che hanno concluso il loro ciclo di studi con il massimo dei voti, e la lode per alcuni. La cerimonia di consegna degli attestati si svolgerà il 10 settembre 2020 alle ore 19.30, presso l’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice “Opera Buonsanti”, in via Savona 8, che tante generazioni ha visto crescere educandole. Di tale scelta felice il club è grato al consiglio di S.E.R Mons. Luigi Renna, Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, che sarà presente alla cerimonia quale voce autorevole della comunità e del Ministero episcopale. La scuola è da sempre culla e fucina delle future intellighenzie che sapranno aiutare la civiltà umana a progredire nel binomio perfetto di amore per la gioventù e futuro illuminato.



San Giovanni Bosco ebbe a dire “…i giovani sono la porzione più delicata e più preziosa della società umana… hanno veramente bisogno di una mano benefica che si prenda cura di loro, li coltivi, li guidi”. La giusta scuola che è la scuola giusta è, appunto, questo: cura, guida, fucina delle nuove generazioni. Ogni anno, il Rotary Club di Cerignola celebra questo come un momento speciale, ancor di più perché questo anno scolastico, conclusosi in piena emergenza covid, deve vedere i giovani protagonisti, oggi, di scelte consapevoli che possano essere di esempio per le future generazioni.

Il Rotary Club di Cerignola, inoltre, nell’ambito del programma “Il Rotary per i giovani”, assegnerà due borse di studio per poter accedere al RYLA, Master di Formazione che viene svolto annualmente presso l’Università di Bari. La cerimonia , organizzata in ottemperanza al DPCM anti Covid e supportata dalla Protezione Civile di Cerignola, sarà introdotta dal Presidente del Club, il dott. Francesco Dibiase, alla presenza delle autorità civili e rotariane.

