E’ passata un’altra estate e la villa comunale di Orta Nova è rimasta chiusa. Da gioiello dell’intera Capitanata, la struttura di via Stornara – intitolata a Federico II – si è ormai trasformata in un vero e proprio “cruccio” per tutte le amministrazioni comunali che si sono susseguite negli anni. E anche per il nuovo sindaco Domenico Lasorsa che ad inizio estate aveva annunciato la riapertura, salvo poi doversi scontrare con problematiche di varia natura.



I problemi? Sempre gli stessi. Innanzitutto garantire una illuminazione idonea in tutta l’area verde che è molto estesa ed articolata. Poi la gestione del verde pubblico, una problematica che ha destato preoccupazione per ciò che concerne tutto l’abitato di Orta Nova, visto che in pieno lockdown era scaduto il contratto con l’azienda che se ne occupava. In ultimo vi è l’annosa questione della gestione e della vigilanza dell’area che in passato è stata affidata ad associazioni e a ditte esterne.

La nuova amministrazione comunale ortese ha seguito l’iter di svolgimento dei lavori in villa comunale, i quali hanno previsto l’installazione di telecamere e di nuove fonti luminose più alte e difficilmente vandalizzabili. Sono state riqualificate alcune giostrine che negli anni hanno subito l’intemperanza dei vandali. In ultimo sono stati eseguiti dei lavori sulle alberature, ma questo non ha comunque consentito l’apertura della villa in piena sicurezza. I cittadini di Orta Nova, dunque, per tutta l’estate hanno dovuto prediligere le poche altre aree verdi presenti in città o addirittura spostarsi nei centri limitrofi.

I consiglieri comunali di maggioranza, a più riprese durante gli ultimi consigli comunali, hanno fatto notare che i lavori programmati dall’amministrazione precedente non abbiano previsto tanti inconvenienti poi verificatisi. Dalle opposizioni, invece, puntano il dito contro l’attuale amministrazione che non sarebbe riuscita a tenere fede al crono-programma e a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Ma nel frattempo la villa è ancora chiusa.