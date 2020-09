Petra è un avvocato di successo, che però a un certo punto della vita decide di superare la propria insoddisfazione diventando poliziotta. Petra è, allo stesso tempo, una donna e, in quanto donna, non può lavorare sul campo ma viene assegnata all’archivio. E’ questo l’incipit della saga che ha come protagonisti Petra Delicado e Fermin Garzon, una coppia di investigatori che più strana non si può: lei femminista, lui sentimentale e tradizionalista. Una coppia perfetta per risolvere i crimini commessi sulle strade di Barcellona. Il volume, pubblicato da Sellerio, racchiude i primi tre romanzi che hanno come protagonista la Delicado. “Riti di morte”, il primo romanzo, racconta di come Petra e Fermin si conoscono, durante la ricerca di un violentatore seriale. Nel secondo romanzo, Petra e Fermin scoprono il mondo dei cani e, mentre si sviluppa il caso, si definisce appieno il personaggio di Fermin. Nel terzo romanzo i toni si fanno cupi, quasi horror, con una trasferta in Russia per Petra e Fermin. La scrittura è ottima e l’intreccio ben costruito. Da leggere!

Se fosse cibo:

Insalata tiepida di mare con verdure: un piatto gustoso che riprende le ambientazioni dei romanzi di Alicia Giménez-Bartlett.

Racchiuso in una frase:

Tutte le storie sentimentali sono la stessa da quando William Shakespeare ha smesso di scrivere; e così, quando voglio immergermi in laghi amorosi, mi rileggo una delle sue tragedie e finito lì. Ma questa è una cosa che nessun uomo potrà mai capire: loro si ostinano a inventare cento volte l’acqua calda, a sentirsi sempre i primi, come Amudsen imbacuccato nella sua pelliccia da eschimese. (p. 455)

Edizione Utilizzata:

Alicia GIMENEZ-BARTLETT, Tre indagini di Petra Delicado, Sellerio, Palermo 2007

Dove trovare il libro:

Sono disponibili i singoli romanzi in versione cartacea in tutte le migliori librerie e anche in versione elettronica, sui maggiori siti online (mondadoristore.it, unilibro.it, ibs.it).