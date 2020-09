E’ in fermento la politica di Carapelle, dopo l’ultimo comizio dell’opposizione tenutosi in piazza lo scorso 12 settembre. In quell’occasione, alcuni cittadini e i consiglieri Marasco e Ricci avevano evidenziato delle criticità relative al decoro urbano, ai lavori pubblici e alla trasparenza negli atti adottati dalla maggioranza del sindaco Umberto Di Michele.

Nella giornata di oggi, però, proprio il consigliere di opposizione di Carapelle Futura, nonché candidato sindaco perdente alla scorsa tornata elettorale, Antonio Ricci, ha formalizzato le proprie dimissioni. Ricci, negli ultimi giorni, aveva richiamato l’attenzione dei suoi concittadini sull’avvio di alcuni lavori per il rifacimento dei marciapiedi, per i quali non sarebbero stati sottoscritti tutti gli atti propedeutici all’assegnazione in favore della ditta esecutrice.

“Ritengo che il Sindaco e gli assessori dovrebbero rassegnare le dimissioni per grave inadempienza e mancato rispetto della normativa in quanto erano a conoscenza dell’inizio dei lavori in assenza di autorizzazioni” – ha tuonato il consigliere Ricci. “Su suggerimento dello stesso sindaco oggi ho provveduto a sporgere denuncia per la esecuzione di lavori pubblici sul nostro territorio in assenza di atti propedeutici allo svolgimento degli stessi. In questo momento i lavori sono bloccati fino a quando non si procederà alla regolarizzazione degli stessi”.

Dopo aver fatto notare questa problematica, il capo dell’opposizione ha sorpreso tutti e ha ufficializzato le sue dimissioni dal consiglio comunale. “Perché nessuno possa pensare che attendo le dimissioni del sindaco per candidarmi alle prossime elezioni oggi ho rassegnato le dimissioni da consigliere comunale, serenamente” – sottolinea Ricci. “Seguirò, come semplice cittadino, lo sviluppo delle indagini per la denuncia fatta. Ringrazio tutti gli amici che hanno riposto in me e nella lista Carapelle Futura la loro fiducia. Spero possiate capire la mia scelta, da oggi mi dedicherò pienamente al mio lavoro e auguro il meglio a tutti”.

Stando alle preferenze ottenute alle elezioni del 2018, al posto di Ricci dovrebbe subentrare tra i banchi della minoranza Gaetano Esposto, maresciallo della polizia in pensione.