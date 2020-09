Il sindaco Umberto Di Michele e l’amministrazione comunale di Carapelle rispondono alle criticità sollevate dai consiglieri di minoranza, nel pubblico comizio di sabato scorso. Oggetto del contendere sono soprattutto i lavori di messa in sicurezza dei plessi scolastici e dei marciapiedi, su cui il consigliere dimissionari Antonio Ricci ha presentato una denuncia formale alle autorità, a suo dire per mancanza dei documenti necessari all’avviamento dei lavori.

“Vogliamo rassicurare le mamme ed i bambini che sono ripresi subito, nel primo pomeriggio di ieri, i lavori presso le scuole, dopo lo stop della mattina conseguente alla denuncia del consigliere Ricci” – affermano dalla maggioranza. “Il responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Carapelle ed il direttore dei lavori ing. Procaccino, non hanno avuto alcuna difficoltà ad esibire i documenti necessari all’autorità competente per dimostrare la correttezza delle procedure”.

“Questa denuncia nei confronti degli uffici tecnici (si attaccano loro per attaccare la politica) e la temporanea sospensione dei lavori, rappresentano un grave episodio di sospensione del senso civico e del senso di responsabilità presso la nostra comunità. Accecati dal desiderio di contrastare il nostro operato, si è oltraggiato il bene pubblico, il benessere dei nostri bambini. Una denuncia del genere avrebbe potuto sortire l’effetto di allungare i tempi di preparazione delle scuole, ma così non sarà. Le risorse di bilancio saranno dedicate in misura consistente per la scuola ed i nostri ragazzi: sarà messa in sicurezza la scala e la parte retrostante la scuola di via Garibaldi e saranno evase tutte le richieste della dirigenza scolastica come da sopralluogo del rup. Siamo orgogliosi di annunciare che sono iniziati, contestualmente, anche i lavori della scuola dell’infanzia di via Fiume”.

In conclusione il sindaco annuncia un pubblico comizio per replicare alle accuse mosse dall’opposizione: “È un momento di bilanci e di riflessioni non rimandabili” – afferma Di Michele. “I fatti recentemente accaduti e gli attacchi subiti dall’amministrazione del comune di Carapelle meritano un approfondimento ed un confronto con la cittadinanza. Vi rimandiamo a breve ad un pubblico comizio per condividere l’ indirizzo della nostra azione e rendervi conto del nostro operato”.