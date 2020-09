L’assessore regionale uscente al bilancio, allo sport e alle politiche giovanili, Raffaele Piemontese (PD) è stato ad Orta Nova per incontrare gli animatori del locale comitato elettorale a pochi giorni dalla tornata per il rinnovo delle cariche in Regione Puglia. Introdotto dai consiglieri comunali ortesi, Domenico Di Vito e Antonio Di Carlo, il candidato foggiano ha posto in rassegna tutti i finanziamenti che il territorio dei Cinque Reali Siti ha ottenuto nel corso degli ultimi cinque anni di amministrazione regionale targata Michele Emiliano.

In particolare ad Orta Nova sono arrivati quasi 7,5 milioni di euro che sono serviti per la riqualificazione della fogna bianca, per i lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza dell’abitato e per due tranche di lavori presso la Scuola Media “Sandro Pertini”. A Carapelle invece sono stati stanziati 5,5 milioni di euro per la sistemazione idraulica del torrente Carapelle e per le scuole di Via Garibaldi e Via Indipendenza. Ad Ordona sono arrivati finanziamenti per 200.000 Euro per interventi straordinari in materia di opere idrauliche sul canale “Ponte Rotto”, altri fondi hanno permesso il potenziamento del Museo Civico Herma. Ancora la scuola al centro della programmazione con oltre 2 milioni di Euro che sono serviti alla riqualificazione degli edifici scolastici di Stornarella. E poi ancora a Stornara 3.8 milioni di euro per gli interventi di biodiversità e mitigazione dal rischio di alluvione del canale “Marana la pidocchiosa” che consentiranno la riapertura in sicurezza della villa comunale.

A questi vanno aggiunti i fondi per la riqualificazione degli impianti sportivi, anche negli oratori, una scelta che è stata spiegata dallo stesso Piemontese, il quale ha sottolineato l’importanza aggregativa delle parrocchie, dove tanti ragazzi fanno sport e iniziano a formare i loro percorsi di vita. In chiusura l’assessore uscente ha evidenziato l’importanza strategica del settore turistico, con la provincia di Foggia e il Gargano che sono diventati dei riferimenti su scala nazionale, e ha annunciato il rilancio dei PSR, dopo il blocco subito negli ultimi anni. In ultimo una forte rivendicazione sui lavori di allungamento della pista del Gino Lisa, la cui impasse di questi anni è stata scaricata sul principale competitor elettorale e ricandidato presidente del centrodestra, Raffaele Fitto.

“Da domenica prossima si aprono due scenari possibili – conclude Piemonte – “il primo è quello di continuare a far crescere la Puglia, oppure bloccare tutto e tornare indietro di 20 anni. Questa non è una questione che ha colore politico, queste elezioni regionali in realtà sono elezioni amministrative, si votano sopratutto le persone, su come hanno approcciato al territorio”.