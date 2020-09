Nel 2020 il cattolico in politica è come Godot: lo si attende, si spera in suo arrivo, ma poi non si palesa mai. Eppure in Italia abbiamo esempi di politici cattolici con capacità di visione e di lungimiranza che pochi paesi al mondo possono vantare. Rocco Gumina nel suo “Cattolici e Politica” ci parla proprio di alcuni di questi personaggi straordinari: dottorando in Teologia, l’autore traccia una via per una riflessione che metta insieme teologia, filosofia e politica, partendo dall’esperienza portata avanti nel corso di buona parte del Novecento dai cattolici italiani. Le figure presentate sono del calibro di Sturzo, Moro, Lazzati ma soprattutto Dossetti che, con il suo impianto di pensiero, ha tracciato una linea che è valida ancora oggi. La parte finale di questo saggio propone un’attualizzazione del percorso, anche alla luce del Concilio Vaticano II, con la Gaudium et spes, e del magistero di papa Francesco. Un testo molto interessante, anche se manca di un po’ di equilibrio tra le parti: si parla molto di Dossetti e forse (troppo) poco di Moro. Utile approfondimento per i cultori della materia.

Se fosse cibo:

Dolci datteri: frutto tipico di Gerico, città nella quale si trasferì Dossetti nel 1972.

Racchiuso in una frase:

Dossetti temeva che la proposta del partito d’ispirazione cristiana si riducesse ad una mera crociata anticomunista di stampo conservatore e liberale. Difatti, nel vedere come predominante all’interno del partito questa idea, alle successive elezioni politiche del 1948 non voleva più concorrere per divenire nuovamente deputato al parlamento. Si ricandidò solo dopo l’ordine di Pio XII a patto che, come scriverà al segretario democratico-cristiano Piccioni: “La mia scelta è fatta: dopo le elezioni, nessuna esigenza di difesa cristiana, mi farà tradire il cristianesimo e il suo compito storico nel nostro tempo, né mi farà schierare tra gli ultimi difensori cattolici dell’ordine. Cioè di un ordine per me perento e ingiusto, se si accomodasse – sia pure sotto lo scudo della giustizia cristiana e sociale – a un regime politico e sociale eretto contro i lavoratori – sia pure deviati e travolti da ideologie e da metodi di ispirazione anticristiana” (p. 75)

Edizione Utilizzata:

Rocco GUMINA, Cattolici e politica. Temi, figure e percorsi del Novecento italiano, AVE, Roma 2019

Dove trovare il libro:

