Si è concluso lo spoglio per le elezioni regionali anche nei Comuni dei Cinque Reali Siti, dove in controtendenza rispetto al dato complessivo pugliese ha prevalso il centro destra di Raffaele Fitto. I dati rilevati nei Comuni forniscono importanti indicazioni sulle forze in campo e alcune anticipazioni di quello che potrà essere lo spoglio delle comunali ad Ordona.

Ad Orta Nova ha prevalso Michele Emiliano con una percentuale del 45,48 %. Segue a ruota Raffaele Fitto 37,21%. Buono il risultato della Laricchia al 16,07 %. Si ferma allo 0,86% Scalfarotto. Importante è stata la partita delle preferenze con il candidato locale, Leonardo Quarticelli, che ha totalizzato il maggior numero di voti: 618. Al secondo posto la vicesindaca ortese, Mara Ghezza con Italia in Comune (567) seguita da Raffaele Piemontese (525). Quarto Giannatempo di FDI con 519. Da segnalare i voti di Masciale (293), Giorgione (245), Barbano (171) e Giandiego Gatta (152).

Dalle quattro sezioni di Stornarella è uscita una leggera prevalenza di Fitto (47,26%) su Emiliano (43,24%), mentre Antonella Laricchia si ferma all’8,75%. Per le preferenze si afferma la linea del sindaco Colia, con il ticket Ghezza – Cusmai che riceve rispettivamente 186 e 166 voti. Buoni anche i risultati di Fratelli D’Italia con Canistro Nunziata 173, Giannatempo 143 e De Leonardis 142. Gatta di Forza Italia fa 160. Piemontese si ferma a 167 voti. 14 preferenze per Quarticelli.

Come era facilmente pronosticabile vince Emiliano a Stornara con la percentuale del 54,95%, mentre Fitto non va oltre il 28,25%. Rilevante il risultato del Partito Democratico con un exploit di Piemontese (576 voti) e Cicolella (354 voti), sostenuti dalla maggioranza del sindaco Calamita. Non vanno oltre i 50 voti Cusmai e Ghezza. Da segnalare il risultato della Lega con Joseph Splendido (104 voti) e del M5S con Rosa Barone che prende 51 voti. Quarticelli di Puglia Futura ne totalizza 93.

Carapelle si colora di azzurro con la vittoria di Fitto per il 47,33 % dei voti. Emiliano si attesta alla seconda posizione con il 37,23%, mentre Antonella Laricchia è terza al 14,14. Fa la voce grossa la lista della coalizione di centrodestra, La puglia domani, con le preferenze di Riontino (240) e Fallucchi (162). La lega totalizza 154 preferenze per Trombetta. Buon risultato per Piemontese che ottiene da Carapelle 187 preferenze, 41 per Cusmai, 13 per Ghezza di Italia in Comune. 50 preferenze per Quarticelli.

Ad Ordona, invece, è importante leggere i risultati delle regionali perchè possono dare delle indicazioni per quello che sarà il voto delle comunali, il cui spoglio si terrà nella giornata di martedì 22 settembre. Ha prevalso Raffaele Fitto (sostenuto apertamente dalla candidata La Torre) con il 45,05% dei voti. Segue a ruota Emiliano con il 41,14%, staccata la Laricchia con il 12,41%. Tra le preferenze spicca Piemontese con 113 voti. Secondo a 69 Trombetta della Lega. Risultato di rilievo per Fratelli D’Italia con quattro candidati da almeno 30 voti (prevale De Leonardis a 39). 43 voti per Lonigro. 15 per Cusmai, 8 per Mara Ghezza, 22 per Quarticelli di Puglia Futura.