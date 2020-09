Il sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele, con l’ordinanza sindacale n.22 dello scorso 22 settembre, ha rinviato la riapertura del locale Istituto Comprensivo Aldo Moro, già fissata per il 24 settembre, al 5 ottobre. Oltre alla necessità di effettuare dei lavori sulle strutture, riorganizzare gli spazi, provvedere a sanificazioni e pulizie dopo le votazioni, ci sarebbero anche altre cause alla base di questo rinvio.

Secondo quanto si apprende dalla stessa ordinanza (in basso, in allegato) la decisione è stata adottata in seguito alla comunicazione del dirigente scolastico, Ranauro Umberto, tramite la quale si chiedeva al Comune di disporre un rinvio della riapertura per “conoscenza di casi sospetti da Covid-19”. La prudenza ha dunque suggerito agli amministratori di non riaprire nella data del 24 settembre, come da calendario regionale.

“Considerato che – si legge nell’ordinanza – per tale data non sarà possibile avere un quadro chiaro in ordine di eventuali contagi ed alla loro estensione, e che in caso di accertata positività la mappa dei contatti da monitorare potrebbe essere più estesa” si è deciso di rinviare l’apertura dei plessi di Via Indipendenza al 5 ottobre.