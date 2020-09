Che il Partito Democratico avrebbe fatto la voce grossa alle regionali, forse era nell’ordine dei pronostici. Ma quanto accaduto a Cerignola, con l’elezione di Teresa Cicolella è sicuramente un risultato che va oltre le aspettative di tutti. L’ex consigliera comunale cerignolana, componente del direttivo provinciale del PD, dopo quattro anni d’opposizione nell’assise ofantino, strappa il pass per Via Gentile con 4020 preferenze in Provincia di Foggia, classificandosi terza nella lista alle spalle di Piemontese e Campo e prima per preferenze tra le donne elette.

Un segnale importante in termini di rappresentanza per il territorio di Cerignola, ma senza dubbio anche un’indicazione per quelle che saranno le prime elezioni amministrative “post-commissariamento” nel centro ofantino. Infatti, negli ultimi anni, la locale segreteria del PD ha subito diverse scissioni, ma la candidatura della Cicolella, supportata dalle tante componenti di sinistra che ruotano attorno al partito e che hanno preferito lasciare il PD, potrebbe prefigurare un ritorno attorno ad una tavola comune per la volata a palazzo di città.

Al momento Cerignola torna ad essere rappresentata in Regione ed è già un risultato soddisfacente per la segreteria guidata da Sabina Ditommaso. Dopo l’era di Elena Gentile che non è riuscita a prevalere in un collegio che non era il suo inizia dunque l’era della Cicolella che ne raccoglie il testimone. Questo è senza dubbio un risultato importante anche per il territorio dei Cinque Reali Siti in quanto la candidata cerignolana ha trascorso buona parte della sua campagna ad ascoltare le istanze anche di questo territorio.