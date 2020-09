E’ il day after anche ad Orta Nova, dove vi erano due candidati consiglieri per le elezioni regionali e tante compagini politiche che avevano scelto degli specifici indirizzi da sostenere. Il primo ad intervenire è stato Leonardo Quarticelli, candidato ortese per Puglia Futura, la lista civica collegata al Movimento 5 Stelle. Nonostante la deludente prova generale dei pentastellati, Quarticelli ha esultato per il proprio risultato personale ottenuto sulla base di 618 voti di preferenza ad Orta Nova e 866 voti complessivi in tutta la circoscrizione.

“Questo è un punto di partenza e non di arrivo” – ha dichiarato Quarticelli. “Continuerò ad impegnarmi per la mia comunità. A qualcuno dico che dopo questo risultato dovrebbe fare un umile gesto, politicamente parlando, per il bene di Orta Nova”. Il riferimento è chiaramente rivolto alla vicesindaca di Orta Nova, Mara Ghezza, che era candidata con Italia in Comune. Infatti, nonostante la grande prova di Rosario Cusmai, il partito “pizzarottiano” non è riuscito a raggiungere il quorum per ottenere dei seggi in Regione.

La vicesindaca ortese ha ottenuto 567 preferenze ad Orta Nova e 954 totali in tutta la circoscrizione del suo elettorato attivo. “Sapere che 954 persone hanno scritto sulla scheda elettorale il mio nome mi inorgoglisce” – ha scritto la Ghezza su Facebook. “A tutti dico grazie e stringo idealmente la mano. Negli ultimi 30 giorni ho incontrato tante persone, ho ritrovato vecchi amici e ne ho conosciuti di nuovi, ho consolidato i tanti già esistenti. Una meravigliosa esperienza umana!”.

Dopo la rielezione dell’assessore uscente, esulta invece il comitato ortese di Raffaele Piemontese, composto dai consiglieri di minoranza dell’Orta Nova Mi Piace, Antonio Di Carlo, Antonio Festa e Domenico Di Vito. “Questo risultato ci riempie d’orgoglio e ci fa ben sperare per il nostro territorio, perché sicuramente saprà portare le sue problematiche ai tavoli della Regione Puglia, così come è avvenuto negli ultimi 5 anni di governo regionale” – sottolinea di Carlo. “Come 5Reali Siti e tavoliere saremo degnamente rappresentati anche da Teresa Cicolella che ha ottenuto un seggio meritatissimo, visto il suo impegno in questi mesi nell’ascolto anche del nostro territorio”.

“Al netto di tutto questo possiamo dire che il Partito Democratico ha avuto un’importante affermazione, eleggendo tre consiglieri regionali grazie all’apporto di tutti i candidati della Capitanata, segno del fatto che quando le sezioni sono vive e si basano sulla discussione di tematiche del territorio hanno una funzione importante” – continua Di Carlo. “Inoltre è una dimostrazione del fatto che le candidature condivise portino sempre dei risultati nei fatti e questo credo che ad Orta Nova lo abbiano capito in tanti soltanto dopo l’esito della tornata elettorale”.

Anche il consigliere comunale di maggioranza, Gianluca Di Giovine de l’Orta Nova che vorrei, ha diffuso un pensiero personale dopo le votazioni, ringraziando anche i volontari che in questi giorni si sono spesi per dare sicurezza nei seggi. “Prima di tutto bisogna ringraziare gli straordinari volontari della Protezione Civile che hanno reso possibile l’esercizio della democrazia. Emiliano ha vinto, il centro sinistra si conferma alla guida della Regione. Preoccupa il dato sull’astensionismo. Poi vorrei ringraziare coloro che ci hanno dato fiducia, dando ben 170 preferenze ad Orta Nova per Filippo Barbano. Vi ringrazio di cuore. L’Orta Nova che vorrei si conferma una vera forza democratica”.