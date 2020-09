“Ci sono due casi di Covid-19 a Carapelle ed altre situazioni che stiamo tenendo sotto osservazione”. Sono le parole del sindaco, Umberto Di Michele, intervenuto in video per aggiornare il locale bollettino relativo al Coronavirus e spiegare le motivazioni che hanno portato al rinvio della riapertura del locale Istituto Comprensivo Aldo Moro.

Secondo quanto affermato dal primo cittadino, la decisione di rinviare il ritorno nelle classi non sarebbe stata dettata dall’esecuzione dei lavori, bensì da sospetti casi di Covid tra docenti e ragazzi che hanno frequentato i corsi di recupero. In via precauzionale, dunque, si è preferito rinviare la riapertura al 5 ottobre, invece che tornare il 24 settembre come da calendario regionale.

“Fin quando non saranno fatti tutti gli accertamenti che determineranno la negatività dei casi sospetti, non si potrà ripartire in sicurezza” – sottolinea il primo cittadino. “Questo non è il momento delle polemiche, è il momento in cui bisogna essere uniti”. Il sindaco, nello stesso video, ha salutato gli studenti della scuola superiore Olivetti di Carapelle che ha regolarmente aperto nella prima giornata utile.

