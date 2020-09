La scuola è ricominciata con importanti disagi causati sia dall’adeguamento alle norme anti-covid che da vecchie problematiche che persistono da molto tempo. A Stornara, così come in altri centri limitrofi, nei primi due giorni di scuola, tanti studenti non sono riusciti a salire sui bus diretti a Cerignola, dove tanti frequentano gli istituti locali.

Il problema è stato prontamente denunciato dalla politica locale, sulla scorta delle segnalazioni giunte dai ragazzi e dai genitori. I posti a bordo delle vetture si sono ridotti anche in ragione del Covid e questo consente a meno studenti di prendere la corsa che conduce a Cerignola nell’orario di ingresso a scuola. Da ciò ne è derivato il consiglio di prendere le vetture che partono prima, per evitare di rimanere a casa e incappare in assembramenti.

Nel frattempo il sindaco Rocco Calamita corre ai ripari. “Questa mattina – afferma il primo cittadino – ho contattato i dirigenti di tutte le scuole di Cerignola per chiarimenti riguardanti gli orari di ingresso degli studenti, in modo da evitare disagi con il trasporto pubblico. Abbiamo chiesto un tavolo tecnico tra scuole, Sindaci dell’Unione e COTRAP (azienda di trasporti), affinché vengano ridotti al minimo i disagi per i nostri studenti.In questa fase è fondamentale la piena collaborazione di tutti per tutelare la salute”.

Alle ore 11:00 di oggi è stata fissata una riunione con i Sindaci dei Comuni dell’Unione dei 5 Reali Siti per discutere della questione.