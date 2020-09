Dopo la sconfitta elettorale, il sindaco uscente di Ordona, Serafina Stella, ha commentato l’esito del voto che ha consegnato la fascia tricolore alla sua avversaria, Adalgisa La Torre.

“Sono stati giorni particolari per Ordona, personalmente trovo solo adesso il tempo per rispondere e ringraziare di cuore tutti voi che avete votato per la nostra lista Ordona Moderna” – si legge sulla pagina della sindaca uscente. L’ex sindaca ha ringraziato i suoi elettorali e ha rilanciato l’operato della minoranza che sarà composta da lei, dall’ex vicesindaco De Luca e da Antonio Troccoli.

“In questi anni abbiamo fatto davvero tanto per Ordona” – continua il sindaco uscente, “dal risanamento dei conti ai lavori realizzati e quelli in corso d’opera. Se qualcuno pensa di rimuovere quanto fatto in questi anni, ha sbagliato strategia. noi non tradiremo la metà del paese che ha riposto la propria fiducia nella nostra lista, da oggi ci aspetta un compito arduo: vigilare con la speranza che tutto quanto ottenuto in questi anni possa definire il futuro del paese e che le numerose opere pubbliche già finanziate possano andare in porto in maniera fattiva e trasparente”.