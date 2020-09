Diffondiamo integralmente la nota stampa del gruppo politico di Rivoluzione Orta Nova in merito alla polemica che ha visto coinvolti il sindaco di Orta Nova Lasorsa e l’epidemiologo Lopalco.

Non bastava il covid-19 a seminare panico in tutto il mondo: ad Orta Nova ci ha pensato anche il Sindaco spettatore che con la velocità amministrativa di un bradipo non azzecca un provvedimento per la salute dei cittadini. Dopo aver lasciato un cadavere per un mese nel deposito del cimitero comunale, dichiarando di non aver la competenza per la tumulazione (salvo poi dover dare ragione alle obiezioni sollevate dal nostro movimento), ci ha pensato Mimmo Lasorsa a mettere la ciliegina sulla torta: smentire il luminare epidemiologo di fama nazionale Pier Luigi Lopalco, nonchè Assessore in pectore alla Sanità della Regione Puglia, che ha tempestivamente, a sua volta, smentito la smentita del Mimmo ortese, invitandolo ad approfondire la lettura dei bollettini epidemiologici della Prefettura e della Regione Puglia (sembra una storia di LERCIO.IT, ma è realtà).

Ringraziamo Mimmo Lasorsa per aver portato agli onori delle cronache nazionali ed aver reso l’immagine istituzionale di Orta Nova uno zimbello. Tra i provvedimenti anti-covid è da ricordare che il previdente Sindaco ortese, nonché medico Lasorsa ha giustamente evitato le manifestazioni estive, di piazza, al fine di prevenire gli assembramenti, ma non si è risparmiato sul Graduation Day, una manifestazione avvenuta alle spalle del Comune per premiare i laureati che hanno discusso la tesi da casa durante il lockdown, celebratasi a pochi giorni dalle elezioni regionali che ha visto la candidata alla regione, nonché vicesindaco, l’unica vera madrina d’eccezione della serata.

Ora, è alquanto indecente l’ultimo provvedimento del sindaco che ha posticipato l’apertura delle scuole per renderle anti-covid, dimenticando che le scuole, di fatto, sono chiuse dallo scorso febbraio e che in 7 mesi l’Amministrazione di Orta Nova non è riuscita a programmare un piano anti-covid per la tutela dei nostri studenti. Quale altro provvedimento “PRO-covid” bolle in pentola per tutelare tempestivamente la salute degli ortesi??? Consigliamo vivamente al Sindaco di rivedere tra le tante cose, anche un tutorial per il corretto utilizzo della mascherina…per un uso corretto della mascherina.

Comunicato Stampa

Rivoluzione Orta Nova