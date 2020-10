Lo Scoutismo mondiale è un movimento educativo di giovani e per i giovani, che esprime un ideale di vita. I suoi principi ispiratori universali sono sintetizzati nella Promessa, nella Legge Scout e nel Motto “Estote Parati” (“Sii preparato”).

Da sabato, 19 settembre 2020, sono ripartite le attività del Gruppo Scout Cerignola 1. Si riparte in un contesto che, per la realtà scout, è familiare più che mai, “insieme all’aperto”, per condividere fino in fondo lo spirito dello Scoutismo che sollecita i ragazzi a vivere continuamente nuove avventure con l’obiettivo comune di entusiasmare e divertire ognuno di loro in modi sempre differenti.

“Lupetti e Coccinelle” (bambini/e dagli 8 agli 11 anni), “Esploratori e Guide” (ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni) e “Rover e Scolte” (ragazzi/e dai 16 ai 21 anni) dopo il lungo periodo di emergenza, tornano ad indossare l’uniforme che per mesi è rimasta riposta in un cassetto. La quarantena ha portato la sospensione di tutte le attività ritenute non indispensabili: durante queste circostanze tantissime sono state le realtà sociali che si sono dovute riorganizzare. I Capi dell’Associazione si sono adoperati per accompagnare lo Scoutismo nelle case di ogni scout, ma ora è arrivato il momento di riprendere da dove ci eravamo lasciati, imparando a convivere con una nuova quotidianità fatta di modalità differenti.

Le attività riprenderanno nel rispetto delle regole che l’Associazione ha adottato per contrastare l’emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro Paese. Per gli Scout questo non è un motivo per vivere avventure meno avvincenti. Anche se l’equipaggiamento di oggi richiede di indossare la mascherina, siamo chiamati a vivere questo tempo con il sorriso riconoscendo anche nelle situazioni di difficoltà un’opportunità per affrontare nuove sfide.

Per informazioni:

Parrocchia della B.V.M del Buon Consiglio (Viale di Ponente, 67 – Cerignola)

Capo Gruppo (Cristina): 392.6510838

Comunicato Stampa

Diocesi Cerignola – Ascoli Satriano