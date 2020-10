I momenti come quello che stiamo vivendo sono ideali per prendersi uno spazio di tempo dedito all’approfondimento, all’aggiornamento, e per imparare e mettere in pratica gli insegnamenti in vista di un auspicato rilancio. Sulla scorta di questa consapevolezza ha avuto un grande successo il Master Barber 2020, tenutosi a Lecce lo scorso 27 settembre; appuntamento promosso dalla Real Barber School e curato dal maestro barbiere Franco Fazi di Orta Nova.

Il maestro ortese, sulla scorta dell’esperienza maturata nella scuola dei mestieri e Accademia Proraso del BARBITONSORE, ha trasmesso ai presenti alcune nozioni tecniche e pratiche sulla rasatura e la modellatura della barba, senza lesinare alcune importanti indicazioni sul periodo attuale in cui ogni servizio alla persona è obbligato ad operare in ottemperanza di specifiche regole di sicurezza. L’approfondimento teorico – pratico ha avuto luogo all’interno dello Zenit Hotel Salento, dove sono giunti aspiranti barbieri e professionisti già affermati da tutta Italia. Il corso è stato caratterizzato anche da uno spazio tematico sugli accorgimenti di sicurezza volti a prevenire il contagio da Covid-19. In un momento di emergenza sanitaria, infatti, l’aggiornamento delle competenze e il trasferimento di conoscenze non devono essere messi in secondo piano, ma è comunque necessario trovare soluzioni che non vadano ad inficiare sulla qualità del servizio offerto ai clienti.

“La gestione dei partecipanti in questo periodo richiede una rivisitazione importante dei suoi processi tipici” – dichiara a Il Megafono, Franco Fazi. “Alla luce delle nuove modalità di lavoro, le logiche tradizionali vanno modificate ponendo maggior enfasi agli strumenti da utilizzare. Ma al netto di ciò non dobbiamo dimenticare che la barba sia un rituale che accompagna il cliente in un luogo onirico di serenità e relax, fattori che non possono essere alterati nonostante tutte le premure del caso”. Secondo Fazi, dunque, anche nei periodi di difficoltà si deve continuare ad operare con la stessa passione e la stessa cura dei dettagli. Ed è per questo che, per dare seguito all’esperienza leccese, BARBITONSORE e Accademia Proraso hanno deciso di lanciare un nuovo appuntamento dedicato agli aspiranti barbieri e a tanti professionisti del settore che vogliono aggiungere ulteriori nozioni sulle tecniche di rasatura e modellatura della barba.

Infatti, il 25 e 26 ottobre le porte del BARBITONSORE di Orta Nova si apriranno esclusivamente per la formazione e per aggiungere altre nozioni in favore dei partecipanti. Sono aperte le iscrizioni (numero 333 179 7872) per un nuovo appuntamento dedicato alla teoria, alla tecnica e alla pratica della rasatura e modellatura barba, all’interno di una location esclusiva in cui si respira storia e professionalità. “Il punto è che non basta sapere, occorre anche saper fare” – chiosa Franco Fazi.

@Articolo REDAZIONALE