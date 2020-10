Nella mattinata del 02 ottobre, personale appartenente alla Squadra Mobile, unitamente agli Agenti della Polizia di Stato appartenenti all’U.P.G.S.P., di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, un team di cinofili antidroga appartenente alla Questura di Bari e con il supporto aereo di elicottero del IX Reparto Volo, hanno effettuato in questo centro cittadino nonché nelle campagne site nelle zone periferiche una serie di perquisizioni nei confronti di soggetti aventi precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti.

In tale contesto operativo, è stato tratto in arresto D. L., pregiudicato classe 91, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In particolare la stessa, quantificata in 1,750 kg e suddivisa in più buste termosaldate, è stata rinvenuta all’interno di un borsone accuratamente celato nell’abitazione del predetto. La perquisizione domiciliare ha permesso altresì di rinvenire e sequestrare a carico del D.L. materiale utile per il confezionamento, bilancini di precisione, nonché maschere utilizzate per il travisamento e un giubbotto antiproiettile.

A seguito di ulteriore perquisizione domiciliare, veniva denunciato in stato di libertà D. F., pregiudicato classe 91 sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo “hashish” quantificata in 6 gr.

Le perquisizioni domiciliari, effettuate anche nella zona del c.d. “Quartiere Ferrovia”, sulla scia dell’implementazione dei controlli nella zona, sono state accompagnate da una serie di controlli alle attività commerciali presenti. Nell’occasione sono stati identificate 130 persone e controllati 47 veicoli.

L’attività della Polizia di Stato si è altresì estesa alle campagne presenti nell’agro adiacente il centro cittadino. Presso una campagna abbandonata sita nelle immediate adiacenze di via Trinitapoli, interrati in un uliveto abbandonato, sono stati rinvenuti 2,700 kg di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, suddivisi in 27 pani da 100 gr circa l’uno, per un valore al dettaglio di circa 18 mila euro.

Comunicato Stampa

Questura di Foggia