Il gruppo politico-culturale “l’Orta Nova che vorrei” comunica che dal lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso la propria sede in via Stornarella n.26 si raccoglieranno le firme per intitolare una via e/o parco/struttura della città di Orta Nova alla memoria di Stefano Furio.

Stefano Furio, concittadino ortese, il 3 agosto del 1985, mentre si trovava a Monticchio per passare una giornata con la propria famiglia, la moglie e il figlio di due anni, sentì le invocazioni di aiuto di un uomo caduto in un pozzo di acqua sorgiva. Stefano senza alcun indugio, con impeto e istintivamente si tuffò in acqua, raggiunse la persona e riuscì a salvarla. Mentre Stefano si accingeva a uscire dall’acqua, forse a causa delle esalazioni sulfuree respirate troppo a lungo, perse i sensi e annegò. Così Stefano, a ventiquattro anni, decise in un istante di tuffarsi per salvare la vita ad uno sconosciuto; decise di rischiare e donare la propria vita senza chiedere nulla in cambio.

Riteniamo fondamentale che la nostra città non dimentichi l’esempio di Stefano. Cercheremo di essere presenti anche in piazza e in altri luoghi, per consentire a tutte/i coloro lo vogliano di firmare questa petizione popolare. Orta Nova deve essere sempre più una città educativa, biograficamente educativa.

Comunicato Stampa

Orta Nova Che Vorrei