Palla di sego è una “donna di malaffare” che, a causa della guerra, si trova a viaggiare nella stessa carrozza con persone “rispettabili”: conti, mercanti, rivoluzionari. Tutti la guardano con sospetto, ma ugualmente hanno bisogno di lei: la persona che gli altri ritengono la più abietta si dimostra in realtà la più generosa. Guy de Maupassant descrive la società della sua epoca, tanto simile a quella di oggi. “Palla di sego” non è l’unico racconto di questa raccolta: ve ne sono altri quattro, tutti accomunati dalla narrazione di ipocrisie, falsi perbenismi, convenzioni sociali che già all’epoca, siamo nel 1880, erano assurde e superate. Il punto di forza di Maupassant è il realismo della narrazione, con cui delinea i tratti di personaggi presenti in ogni epoca. Storie che hanno quasi un secolo e mezzo di vita riescono a parlare agli uomini di oggi, a coloro che si sfogano sui social, a quelli che non rispettano gli altri per quello che sono, ma li marchiano a vita, limitandosi a considerare un aspetto del loro carattere o un loro difetto. Illuminante.

Se fosse cibo:

Antipasti da viaggio: cetriolini e cipolline sott’aceto, come quelli offerti da Palla di Sego ai suoi compagni di viaggio.

Racchiuso in una frase:

Questi militari non sono utili a nessuno. Le povere madri li nutrono e poi ne vengono fuori uomini buoni solo a massacrare! Io non sono che una povera vecchia senza istruzione, è vero, ma quando li vedo sfiancarsi a scalpitare dalla mattina alla sera, mi dico: “Pensare che c’è gente che si studia di far scoperte per essere utile all’umanità, mentre altri si danno tanto da fare per essere nocivi”. Veramente, non è una vergogna ammazzare tante persone, siano esse prussiane, inglesi, polacche o francesi? Se uno fa fuori un altro che gli ha fatto torto, ha fatto male e lo condannano. Ma quando di mandano al macello i nostri ragazzi e si spara loro addosso come alla selvaggina, pare che sia bene, perché danno una medaglia a chi ne ammazza di più. No, vedete, non riuscirò mai a capire tutto questo! (p. 29)

Edizione Utilizzata:

Guy de MAUPASSANT, Palla di sego, Passigli, Firenze 1985

