Il bollettino regionale ha inserito il Comune di Candela nella fascia che conta da 1 a 5 positività al Covid-19. La notizia, in attesa di ufficialità da far pervenire al Comune tramite la Prefettura, si è diffusa in paese ed è iniziata la ricostruzione della catena dei contagi.

Il sindaco Nicola Gatta, in via precauzionale, ha disposto la sanificazione delle scuole, invitando i propri concittadini a non creare allarmismi, in un momento così delicato per il Paese.

“Sto per emettere ordinanza sindacale di chiusura del plesso scolastico Papa G.Paolo II per la giornata di domani 12 ottobre 2020, per effettuare interventi straordinari di sanificazione dei locali” – spiega il primo cittadino di Candela, Nicola Gatta. “In questo periodo di massima allerta, così come già fatto in precedenza, occorre evitare ogni possibile occasione di contagio e garantire la sicurezza dei nostri ragazzi. Mi raccomando di non creare inutili allarmismi, dimostriamo ancora una volta di essere una comunità unita e responsabile”.