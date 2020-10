Continua a preoccupare la situazione relativa ai contagi da Covid-19 ad Orta Nova. Dopo che il bollettino della Regione Puglia ha inserito il Comune dei Reali Siti nella zona “rossa”, ovvero quella che conta oltre 50 contagi, il sindaco Domenico Lasorsa ha aggiornato il bollettino locale indicando 40 positività, dato che nei prossimi giorni si allineerà a quello regionale.

Altre positività, infatti, sono state registrate nella casa di riposo per anziani gestita dalle Suore Domenicane presso l’Istituto San Tarcisio di Orta Nova. In attesa di ufficialità sarebbero risultati positivi alcuni tra gli ospiti, personale sanitario, ausiliari e le suore stesse. La struttura privata – che da giorni aveva contingentato gli ingressi – resta sotto la lente d’ingrandimento dell’ASL Foggia che ora dovrà tracciare i contatti, isolare i positivi e garantire le cure del caso. Nel frattempo è stata chiusa la scuola per l’infanzia presente nella stessa struttura, mentre presso il I Circolo “N.Zingarelli” della scuola elementare due classi sono state messe in quarantena, in via precauzionale.

Sulla scorta delle ultime notizie, i cittadini chiedono delle chiusure delle attività commerciali e delle scuole. Su questo punto è intervenuto, nell’ultimo aggiornamento video, il primo cittadino. “Io personalmente voglio evitare qualsiasi tipo di chiusura nel nostro paese – ha affermato il sindaco Lasorsa – in quanto questo significherebbe dare un’ulteriore mazzata alle nostre attività e ai nostri lavoratori. Ma voi cari commercianti e negozianti dovete venirci incontro, rispettando tutte le regole. Mi riferisco sopratutto ai locali notturni, evitate di fare assembramenti, obbligate i vostri clienti ad indossare la mascherina”.

Il sindaco Lasorsa ha annunciato che, nelle prossime ore, inoltrerà una lettera al Prefetto di Foggia Raffaele Grassi per chiedere ulteriori forze dell’ordine sul territorio. Incontrerà i commercianti e il comandante dei carabinieri per coordinare le attività e i controlli da porre in essere per scongiurare un ulteriore peggioramento della situazione.