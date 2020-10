Sono sette i casi di positività accertati ad Ordona. A comunicarlo è stata la sindaca, Adalgisa La Torre, sulla scorta del bollettino pervenuto dalla Prefettura di Foggia. Nonostante questo – così come ha sottolineato la prima cittadina – il Comune di Ordona è stato inserito nella fascia tra 11 e 20 positivi e quindi è facilmente prevedibile che il dato possa allinearsi alle ufficialità pervenute al Comune nelle prossime ore.

Al momento ci sarebbero 40 persone in isolamento fiduciario, di cui 21 hanno già effettuato il tampone che è risultato negativo “ma restano comunque a casa in via precauzionale” – come ha sottolineato la La Torre. I dati emersi da Ordona sono stati riscontrati in larga parte grazie allo screening sierologico effettuato in convenzione dal Comune, con oltre 700 persone testate.

Il sindaco, in chiusura del suo intervento, ha ringraziato quanti si stanno adoperando per fronteggiare l’emergenza, annunciando che i supermercati locali hanno attivato un servizio di consegna della spesa alle persone che sono in quarantena. Ha raccomandato l’osservanza delle regole e ha posto in rassegna tutte le novità dell’ultimo DPCM.

