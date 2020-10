Per entrambe è la seconda giornata di Campionato, ma il Foggia ci arriva dopo la convincente vittoria con il Potenza mentre il Bisceglie dopo la sconfitta con la Turris, nonostante la pur convincente prestazione. Allo stadio Pino Zaccheria va in scena il recupero della prima giornata con uno scontro tutto pugliese che può avere gran significato in ottica salvezza.

PRIMO TEMPO. La partita inizia subito con un ritmo scoppiettante e i rossoneri di Marchionni si tolgono subito la soddisfazione del gol. Dopo un batti e ribatti in area del Bisceglie, Vitale vince un rimpallo ed il pallone diventa buono per Curcio che insacca in diagonale. Primo gol (10′) per l’ex Catania in casacca rossonera. Gli ospiti però non ci stanno e trovano subito il pareggio su calcio di rigore. Infatti Gavazzi ferma un attaccante del Bisceglie lanciato a rete: l’arbitro concede penalty ed espelle il rossonero per fallo da ultimo uomo. Dagli undici metri si presenta Cittadino che marca a rete nonostante Fumagalli (ex compagno di squadra) avesse intuito. Il Foggia tiene bene il campo nonostante l’inferiorità numerica e addirittura Curcio ha la possibilità del raddoppio con un bel tiro su calcio di punizione che finisce di poco a lato (26′). Dopo le due ammonizioni per i due Vitale del Foggia e del Bisceglie, gli ospiti si fanno pericolosi in più occasioni ma manca la precisione nei tentativi a rete. Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco senza ulteriori sussulti.

SECONDO TEMPO. Sostituzione nel Bisceglie: fuori Zagaria dentro Ferrante. Inizia così un secondo tempo in cui cambia il tema tattico della partita, con i Satanelli costretti a difendersi e ripartire e il Bisceglie a fare la partita. Al 52esimo ci prova Gentile con una punizione di seconda che viene deviata e provoca soltanto un calcio d’angolo. Subito dopo break di Kalombo che serve Gentile, ma la sua conclusione strozzata non impensierisce il portiere avversario. Nella parte centrale del primo tempo i più grandi pericoli vengono dai calci piazzati di Curcio, sia per le conclusioni dirette in porta che per i cross al veleno al centro dell’area. Tripla sostituzione Bisceglie: fuori Mansour, Giron, Vitale e dentro Sartore, Tarantino e Padulano. Mentre il Foggia risponde con l’ingresso di D’Andrea e Garofalo al posto di Dell’Agnello e Gentile. La girandola dei cambi da’ nuova linfa al Bisceglie che si porta in vantaggio al 72esimo: spunto di Mainone sulla fascia, bucano due difensori rossoneri e Rocco insacca sotto porta con facilità. Dopo pochi minuti il Bisceglie può addirittura raddoppiare il vantaggio, ma il tap-in sottoporta è reso vano dall’errore dell’attaccante e dal fuorigioco. Marchionni tenta il tutto per tutto e lancia nella mischia Naessens e Tascini. Foggia che non riesce a scrollarsi di dosso la fisicità del Foggia e al 90esimo ha l’opportunità di chiuderla con Sartore che dribbla tutti ma il suo pallonetto è alto sopra la traversa della porta di Fumagalli. Nel recupero Rocco semina il panico e Germinio lo stende in area. Secondo rigore per il bisceglie e seconda rete di Cittadino che fissa il risultato sul 3-1. Finisce così il match.

Il Foggia non dà seguito alla bella prova contro il Potenza e perde un’occasione importante per avere la meglio contro una diretta avversaria per la salvezza, seppur al netto di alcune decisioni arbitrali discutibili. Decisiva l’espulsione nel primo tempo, per gli ospiti buona prova di Maimone e Rocco. I rossoneri sono sembrati stanchi anche a causa del doppio appuntamento ravvicinato, mentre il Bisceglie più in palla sembra non aver sofferto lo stesso calendario che adesso propone Foggia in trasferta contro il Catanzaro.

TABELLINO

Foggia – Bisceglie 1-3

10’ Curcio (Fog), 13’ rig. e 95’ rig. Cittadino (Bis); 73’ Rocco (Bis)

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Anelli (77’ Tascini), Gavazzi, Germinio; Kalombo, Vitale, Raggio Garibaldi (69’ Agostinone), Gentile (67’ Garofalo), Di Masi; Curcio (77’ Naessens), Dell’Agnello (67’ D’Andrea)

A disp.: Di Stasio, Ndiaye, Iannone, Morrone, Aramini, Pompa

All.: Marchionni

Bisceglie (4-3-3): Spurio; De Marino (78’ Pelliccia), Priola, Vona, Giron (63’ Tarantino); Maimone, Cittadino, Zagaria (46’ Ferrante); Vitale (63’ Padulano), Rocco, Mansour (63’ Sartore)

A disp.: Russo, Manfrellotti, Sapri, Cigliano Laraspata, Musso, Lauria

All.: Bucaro