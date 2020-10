Anche il Comune di Stornara si appresta a fare il definitivo passaggio verso la raccolta differenziata. Infatti da lunedì 19 ottobre prenderà il via il nuovo servizio “porta a porta” attivato dal Comune, in collaborazione con la Tecneco srl che gestisce provvisoriamente raccolta e smaltimento. Per conoscere tutte le particolarità del nuovo sistema di ritiro dei rifiuti abbiamo intervistato l’assessore all’ambiente, Alessandro Grandone, che ha sottolineato l’importanza di questo passaggio storico per la sua comunità, non sottovalutando alcune delle problematiche che potranno verificarsi sin dai primi giorni.

IL NUOVO SERVIZIO. Dopo la fase informativa (tenutasi già lo scorso anno) e la fine della consegna dei mastelli (svoltasi in due tranche) partirà il nuovo porta a porta strutturato su sei giornate in base alle categorie merceologiche di ritiro. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì avrà luogo la raccolta dell’umido organico (mastello marrone, anche con busta non compostabile) insieme a pannolini e pannoloni. Il martedì saranno raccolti plastica e metalli (busta gialla), il giovedì la carta (mastello blu) e il sabato l’indifferenziato. I cittadini potranno esporre i rifiuti dalle ore 6 alle ore 8, a parte i condomini più grandi che avranno un orario prestabilito per l’esposizione e il ritiro. Per i Rae e gli ingombranti potranno essere esposti in un massimo di due pezzi, nei pressi delle proprie abitazioni, previa prenotazione al numero verde (800 778011). In strada rimarranno soltanto le campane del vetro e degli indumenti usati.

I BIDONI STRADALI E LE ISOLE ECOLOGICHE. “Da lunedì, infatti, saranno rimossi gradualmente tutti i bidoni stradali” – afferma a Il Megafono l’assessore Gradone. “Inizieremo dalle strade centrali del paese, fino a giungere alle aree periferiche. Sarà un processo graduale, ma necessario, per attuare al meglio la differenziata. Inoltre – continua Grandone – sono in arrivo tre isole ecologiche informatizzate che saranno sistemate in Zona 167, in area mercatale e nei pressi della scuola elementare”. Alle isole si potrà accedere con la tessera sanitaria e si potranno conferire pannolini, assorbenti, farmaci scaduto e bombolette spray. A disposizione dei cittadini anche la centrale ecologica di Via La Menola dove i cittadini potranno conferire ogni tipo di rifiuti dalle 9 alle 12 oppure dalle 15 alle 17, dal lunedì al sabato.

SANZIONI E MONITORAGGIO. “E’ chiaro che quando proponi un cambiamento importante – sottolinea l’assessore – incontri sempre delle resistenze e un certo scetticismo, ma a prescindere da questo siamo determinati a raggiungere importanti risultati. Per fare questo dobbiamo osservare bene le zone rurali del nostro paese, per evitare e perseguire eventuali comportamenti scorretti. Dopo una fase di tolleranza, inizieranno i controlli e le sanzioni, attraverso le Guardie Ambientali di Era Ambiente che potranno elevare sanzioni, con il supporto dell’impianto di videosorveglianza che stiamo installando per tutta Stornara. La buona riuscita dei nostri propositi dipenderà dalla collaborazione dei cittadini”.

OBIETTIVI ED INCENTIVI. “Per un Comune in fase di pre-dissesto che spende all’anno 420.000 Euro per il conferimento dei rifiuti, la raccolta differenziata diventa di fondamentale importanza”. E’ quanto conferma anche l’esponente della maggioranza di Rocco Calamita che a Il Megafono svela gli obiettivi dell’amministrazione: “Raggiungere il 75% di differenziata sin da subito per ottenere un decremento del 5% dell’ecotassa. Così confidiamo nella possibilità di riuscire a ridurre la TA.RI già nel 2022, ammortizzando i costi iniziali”. Per fare questo è necessaria una buona comunicazione con i cittadini e delle politiche di incentivo per chi adotta comportamenti virtuosi. “Stiamo studiando qualcosa anche su questo” – spiega l’assessore. “Innanzitutto la campagna informativa sarà fatta anche in lingue straniere per includere tutti in questo cambiamento. Per questo ringrazio i volontari della Protezione Civile “Grisu” che hanno curato la fase di sensibilizzazione. Inoltre sarà fondamentale anche prevedere delle forme di premialità per i cittadini, stiamo pensando di convenzionarci a Junker per aiutare tutti a capire come si differenzia, attraverso una APP dello smartphone. Anche nella differenziata il nostro comune sarà ‘smart'”.

IL COMMENTO. “In questo modo – conclude l’assessore – vogliamo far sì che nei prossimi tre anni il nostro Comune possa entrare a far parte di quelle realtà virtuose che ci sono in Capitanata e in Regione Puglia. Il 31 gennaio scadrà la proroga di gestione con l’attuale azienda, ma la nostra programmazione andrà avanti a prescindere dalla gestione, perché per varie vicissitudini accadute in questi anni siamo in ritardo e abbiamo bisogno di recuperare velocemente il tempo che abbiamo perso”.