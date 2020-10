Il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele è intervenuto in video per aggiornare i propri concittadini in merito ai contagi da Covid-19 nel suo Comune. Ad oggi, sulla scorta delle informazioni pervenute in Comune, ci sono sette persone positive (di cui due già negativizzate) e 17 persone in quarantena, in quanto contatti stretti dei positivi.

A marzo, nella prima ondata pandemica il Comune di Carapelle aveva registrato soltanto 4 positività al Covid-19. “E’ evidente che i numeri sono diversi da quelli registrati in primavera” – afferma il primo cittadino. “Così come è evidente che diventa fondamentale osservare dei comportamenti rigorosi. La situazione è seria”. Il sindaco ha poi riportato una segnalazione di un medico di base relativa ad un concittadino che aveva necessità di essere ricoverato ma che avrebbe ricevuto una risposta negativa per mancanza di posti covid negli ospedali.

Il primo cittadino ha perciò raccomandato alla prudenza, ricordando che il COC Comunale è ancora attivo e coordina le attività tra forze dell’ordine, amministrazione comunale e protezione civile, soprattutto a supporto dei cittadini che sono in quarantena. In riferimento al tracciamento il sindaco ha sottolineato che nessuno possa segnalare – attraverso nome e cognome – i soggetti positivi, per una questione di privacy e perché sia una specifica competenza dell’ASL. “Comportatevi con chiunque come se aveste di fronte una persona positiva” – ha chiosato il sindaco.