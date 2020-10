Buio pesto. Il Foggia perde la terza gara di fila e avvia ufficialmente il proprio periodo di crisi. L’Avellino vince facilmente 2-1 allo Zaccheria, con un gol di D’Angelo nel primo tempo e Santaniello nella ripresa. Troppo tardiva la reazione dei rossoneri, che hanno trovato la rete solo all’87’ con Vitale.

In mezzo, la scarsa reazione di una squadra evidentemente depressa dalle tensioni esplose giovedì sera con una contestazione alla società da parte dei tifosi rossoneri. E il punto sta tutto lì, nella mancanza di serenità di un ambiente che non è unito e che rischia di spaccarsi ulteriormente se non ci sarà un confronto serio, e immediato, tra le parti.

Nel primo tempo comandano gli irpini: Santaniello manda clamorosamente alto a due passi da Fumagalli al 17′, al 29′ è Ciancio a sprecare in rovesciata. Al 35′ l’Avellino passa meritatamente: D’Angelo raccoglie un cross basso di Dadamo e batte Fumagalli. Il Foggia si spegne, nella ripresa Marchionni cambia modulo inserendo Curcio alle spalle di D’Andrea e Dell’Agnello, ma il risultato non cambia. Anzi, peggiora. Perchè al 67′ Gavazzi stende Bernardotto in area, Santaniello dal dischetto da 2-0. I rossoneri non si rendono praticamente mai pericolosi, e l’unico sussulto arriva all’87’ con Vitale che scaraventa in rete un cross basso di Ndyaie. Gli ultimi assalti non servono, l’Avellino espugna Foggia e getta i rossoneri nel baratro. All’orizzonte l’unica via d’uscita appare un confronto tra tifosi e società. In ballo c’è il futuro immediato dei satanelli.

TABELLINO

Foggia: Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Agostinone; Kalombo (45′ Ndyae), Gentile, Raggio Garibaldi (45′ Dell’Agnello), Garofalo (80′ Vitale), Di Masi; Curcio /(78′ Balde), D’Andrea (90′ Tascini).

A disposizione: Di Stasio, Vitale, Ndiaye, Dell’Agnello, Tascini, Moreschini, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Balde.

Allenatore: Marco Marchionni.

Avellino: Forte; Ciancio, Miceli, Dossena (76′ Rocchi); Rizzo, Aloi, De Francesco, D’Angelo (70′ Silvestri), Burgio (25′ Adamo); Bernardotto (70′ Fella), Santaniello (70′ Maniero).

A disposizione: Pane, Pizzella, Tito, Silvestri M., Fella, Errico, Rocchi, Adamo, Mariconda, Maniero, Bruzzo, Nikolic.

Allenatore: Piero Braglia.

Arbitro: Sig. Paolo Bitonti di Bologna (Assistenti: Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto e Roberto Fraggetta di Catania)



Reti: 34′ D’Angelo (AV), 63′ Santaniello (AV) r., 85′ Vitale (FG)

Ammoniti: 20′ Burgio (AV), 28′ Aloi (AV), 52′ Santaniello (AV), 53′ Germinio (FG), 70′ Ndyae (FG), 74′ Dossena (AV), 85′ Vitale (FG)