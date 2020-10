Questa volta il sindaco di Stornarella, Massimo Colia, ha dovuto aggiornare il bollettino della diffusione del Covid-19 in paese aggiungendo la notizia dei tamponi positivi suo e di sua moglie. A confermarlo è stato lo stesso Colia che però ha sottolineato come già dall’insorgere dei primi sintomi si fosse messo subito in autoisolamento.

“Da qualche giorno – scrive il primo cittadino – a causa del manifestarsi di tosse e raffreddore, ho ritenuto di autoisolarmi. In questo particolare periodo mi è sembrata la cosa più giusta per tutelare la mia salute e quella degli altri in attesa di capire l’origine dei sintomi. Per la verità, venerdì scorso, prima di accusare alcun sintomo, mi sono sottoposto a test sierologico che non attestava alcun tipo di problema. Il mio medico curante mi ha consigliato di attendere 4/5 giorni prima di effettuare un tampone, cosa che ho fatto ieri mattina con mia moglie”.

Il sindaco ha poi annunciato che l’esito di entrambi i tamponi è risultato positivo. “Fortunatamente da sabato che ho accusato i primi sintomi, andando di 48 ore indietro come chiede di verificare la ASL, ho avuto pochissimi contatti stretti” – conclude il primo cittadino. “Informerò la ASL per l’applicazione dei protocolli sanitari del caso. Nel giro di pochissimo tempo siamo arrivati ad 8 casi positivi”.