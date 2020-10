Aumentano i casi di positività al Covid-19 a Stornara e Stornarella dove entrambi i sindaci corrono ai ripari per fronteggiare il galoppare dell’epidemia. Il sindaco di Stornara (comune inserito oggi dal bollettino regionale nella fascia 21-50 casi positivi) ha annunciato un contagio nelle scuole e ha disposto la chiusura in via precauzionale di alcuni edifici scolastici.

“Siamo in attesa di conferma dì positività al Covid-19 di alcuni operatori scolastici” – fa sapere il sindaco Rocco Calamita. “In attesa ed in via precauzionale, si dispone la chiusura, per tre giorni, partendo da domani lunedì 26 ottobre, dei plessi scolastici: scuola dell’infanzia in Via Zara, scuola elementare in Via Campo Sportivo e scuola media in Via Roma. Nella giornata di domani sarà effettuata la sanificazione delle tre strutture e successivamente si adotteranno le decisioni consequenziali, se necessario, di cui sarà data immediata e massima diffusione”.

Anche Stornarella non se la passa bene, con il sindaco che è risultato positivo e il bollettino regionale che ha inserito il Comune nella fascia 10-21 positivi. Questo dato è stato confermato anche dallo stesso Colia, il quale ha dichiarato quanto segue: “Una escalation senza precedenti quella di questi giorni per quanto riguarda la diffusione del coronavirus a Stornarella” – conferma il primo cittadino. “Si conta un caso negativizzato tra i positivi dei giorni precedenti e rispetto al comunicato di venerdì 23, in tarda mattina, si sono aggiuti ad oggi 10 nuovi casi portando così a 18 il totale dei soggetti positivi. Questa impennata è dovuta al conclamarsi di contagi all’interno di nuclei familiari o comunque tra persone che si frequentano abitualmente. Auguro a tutti di poter superare al meglio questo momento e non aggiungo altro perché i numeri parlano da sé”.