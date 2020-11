Nel recupero della seconda giornata del girone C di Lega Pro il Foggia incontra la Casertana sul rettangolo verde del “Pinto”, per sfruttare l’onda lunga del morale dopo la vittoria del derby con il Bari. Marchionni rivoluziona la squadra lasciando in panchina Curcio e Dell’Agnello, mentre Guidi si affida a Castaldo e all’ex Fedato per le sortite offensive. La partita ha tanto da raccontare perché si tratta di uno scontro tra due compagini che, con molta probabilità, lotteranno fino alla fine per la permanenza nella categoria.

PRIMO TEMPO. La partita inizia subito con toni molto accessi e contrasti a limite della liceità. Il Foggia però è sicuramente più in palla e costringe sin dai primi minuti i “falchetti” a restare trincerati nella propria metà campo. Al nono minuto la Casertana perde palla in difesa, ne approfitta D’Andrea che serve Naessens. Mentre il belga sta per tirare da buona posizione viene abbattuto in area e l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Rocca che batte Avella e sigla il primo gol per i rossoneri e la sua prima marcatura col Foggia. Nei minuti successivi i Satanelli vogliono legittimare il vantaggio ottenuto dal penalty. Gli uomini di Marchionni, dopo aver sostituito per infortunio Naessens con Dell’Agnello, si rendono pericolosi proprio con l’attaccante subentrato che al minuto 14 non centra lo specchio della porta da buona posizione. Anche la Casertana è costretta a ricorrere ai cambi, a causa dell’infortunio di Pacilli. La squadra di casa però non reagisce e si fa chiudere dal Foggia. Pericoloso anche Gentile da fuori area con un destro potente che però colpisce un compagno di squadra. La gara si trascina con ritmi alti e il Foggia in controllo. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa il Foggia è ancora padrone del gioco, ma cambia il tema tattico, con la Casertana costretta ad inseguire. Al 50esimo l’ex Fedato prova la rovesciata in area rossonera, ma colpisce un avversario e commette fallo. E’ il preludio del gol avversario che arriva grazie ad un capovolgimento di fronte. Dopo un cross dalla sinistra e dopo un mancato aggancio in area, si fionda sul pallone Vitale che colpisce al volo e infila Avella sotto le gambe per la rete del 2-0. I rossoneri si trovano nella propria zona di comfort quando devono attaccare in contropiede: Rocca lanciato in profondità non riesce a raggiungere la palla prima dell’uscita del portiere. Al 70esimo arriva la prima vera azione pericolosa della Casertana, con Coppone che calcia in area al volo, para Fumagalli ma il guardalinee fischia anche fuorigioco. La Casertana in difesa trema, Buschiazzo perde una palla sanguinosa che viene recuperata dal subentrato Balde: quest’ultimo calcia verso la porta ma Avella si fa trovare pronto. Dopo poco sempre Balde sugli scudi serve Rocca che centra l’incrocio del pali. Nei quattro minuti di recupero nessun sussulto dai padroni di casa e finisce così il match.

Casertana in bambola, il Foggia da seguito alla vittoria ottenuta nel derby con il Bari. Ma questa vittoria è senza dubbio la prestazione migliore dall’inizio del campionato, con il risultato mai in discussione dall’inizio del match. Ora la squadra di Marchionni è addirittura in zona play-off, lanciatissima verso la sfida con la Vibonese che avrà luogo domenica 8 novembre, contro una squadra che al momento ha gli stessi punti in classifica.

TABELLINO

Casertana – Foggia 0-2

10’ rig. Rocca (Fog), 55’ Vitale (Fog)

Casertana (3-4-3): Avella; Ciriello, Buschiazzo, Carillo; Setola, Icardi, Bordin (59’ Matese), Valeau (46’ Varesanovic); Pacilli (25’ Cuppone), Castaldo, Fedato (59’ Cavallini)

A disp.: Dekic, Zivkovic, Longobardo, Petito, De Sarlo, De Vivo, Varesanovic, De Lucia

All. Guidi

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Del Prete; Di Masi, Vitale (67’ Garofalo), Gentile (89’ Raggio Garibaldi), Rocca, Di Jenno (89’ Pompa); D’Andrea (67’ Baldé), Naessens (15’ Dell’Agnello)

A disp: Vitali, Ndiaye, Curcio, Germinio, Moreschini, Morrone, Regoli

All.: Marchionni

Arbitro: Ricci di Firenze

Ammoniti: 17’ Carillo (Cas), 22’ Buschiazzo (Cas), 60’ Gentile (Fog), 79’ Setola (Cas), 81’ Matese (Cas)