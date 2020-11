Anche i sindaci della Capitanata non sono stati risparmiati dal contagio da Covid-19. Dopo il sindaco di Peschici Franco Tavaglione e il sindaco di Stornarella Massimo Colia, anche la prima cittadina di Roseto Valfortore Lucilla Parisi è risultata positiva nelle scorse ore.

A darne notizia su Facebook è stata la stessa sindaca Parisi che ha scoperto la sua positività in modo del tutto casuale: “Da un tampone effettuato l’altro ieri sono risultata anche io positiva” – afferma. “Ho fatto il tampone per scrupolo, non avendo sintomi e non essendo stata in contatto con contagiati. L’ho fatto per tutelare chi mi sta vicino. Purtroppo il risultato è stato questo”.

Il caso della sindaca Parisi dimostra come il virus riesca a sfuggire ai numeri rilevati e che probabilmente circoli più di quanto se ne abbia contezza. Nella seconda ondata pandemica non sono stati risparmiati i Comuni dei Monti Dauni che ora preoccupano, soprattutto per la presenza di un gran numero di anziani. A Roseto, in particolare, è emerso un focolaio nella casa di riposo, con una quarantina di tamponi positivi.

GUARDA IL VIDEO