Salgono i contagi da Covid-19 anche nel Comune di Carapelle, così come confermato dall’amministrazione comunale nell’aggiornamento diffuso giovedì 5 novembre. “Il trend dei positivi al Covid e delle persone in quarantena è in forte aumento in provincia di Foggia. Anche a Carapelle, purtroppo, la situazione non è rosea” – fanno sapere dal Comune.

In particolare ad oggi sarebbero 26 le persone positive e 11 quelle in quarantena cautelativa. “Sono numeri che non devono dare vita ad episodi di panico, ma che devono responsabilizzarci molto di più, rispetto ai giorni trascorsi” – sottolineano dalla maggioranza del sindaco Umberto Di Michele. “La situazione, ci teniamo a dirlo, è sotto controllo grazie ad una task force composta da amministrazione comunale, Asl, Prefettura, Protezione Civile e forze dell’ordine”.

Poi delle raccomandazioni e una strigliata alle mamme. “Si vedono però ancora troppe persone senza mascherina o con la mascherina sotto il mento, troppi bambini in giro. Bisogna evitare gli assembramenti, soprattutto davanti ai locali e agli esercizi commerciali. Bisogna rispettare la distanza di sicurezza. Ancora non comprendiamo il perché alcune mamme continuino ad ignorare l’emergenza e a far scorrazzare i propri figli nel paese. Se ognuno non farà la propria parte, la situazione è destinata a peggiorare. Bisogna ragionare – lo ripetiamo ancora una volta – come se gli infetti fossero accanto a noi”.