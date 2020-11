Nuovo giro di vite per contenere il propagarsi del contagio da Covid-19 ad Ascoli Satriano. Con l’ordinanza n. 70/2020 il sindaco Vincenzo Sarcone ha disposto la chiusura delle principali piazze del Comune dei Grifoni e ha deciso l’utilizzo della didattica a distanza per le scuole sul territorio comunale. La decisione è stata presa in seguito ai risultati poco incoraggianti dell’ulteriore screening sierologico effettuato sulla popolazione.

In ragione di ciò resteranno chiuse le classi delle scuole elementari e della scuola media, per le quali l’ultimo DPCM ha consentito la riapertura in presenza. E’ stato disposto altresì il divieto di stazionamento in piazza Giovanni Paolo II oltre a divieti in Largo Ausilio, Piazza San Francesco, via Santa Maria del Popolo e nei parchi e giardini pubblici. Nuova stretta anche sulle attività commerciali, infatti il sindaco ha chiuso definitivamente bar e distributori per tutta la giornata.

Al momento sono 19 i casi positivi nel Comune di Ascoli Satriano (compresi i domiciliati non residenti), ma i numeri sono destinati ad aumentare in base al percepito. “Siamo preoccupati per l’impennata di casi in città” – afferma il sindaco di Ascoli Satriano, Enzo Sarcone, “per questo motivo ho dovuto limitare al massimo occasioni di aggregazione e situazioni di pericolo dove il virus può trovare terreno fertile per propagarsi”.