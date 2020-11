Il consigliere di minoranza, nonché ex sindaco di Orta Nova, Dino Tarantino, ha inoltrato una richiesta formale all’attuale primo cittadino ortese, Domenico Lasorsa, per aver delucidazioni in merito ad un disservizio della didattica a distanza riscontrato presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”. Infatti, nonostante si sia deciso di tenere aperte le scuole in presenza, nel Comune di Orta Nova tante famiglie hanno preferito in via precauzionale di usufruire della possibilità di svolgere le lezioni tramite collegamenti online, così come stabilito dell’ordinanza regionale. Fatto sta che il sistema informatico della scuola non avrebbe funzionando, tagliando fuori alcuni studenti che avevano deciso di restare a casa.

“Sono venuto a conoscenza di una grave circostanza accaduta quest’oggi e che ha coinvolto numerose famiglie che hanno optato per la didattica integrata a distanza e che stamattina hanno provato a collegarsi sulla piattaforma indicata dalla scuola senza alcun esito. Si tratta dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini e la circostanza mi è stata narrata da alcuni genitori della IV C, Scuola Primaria”. “Il dirigente – continua il consigliere Tarantino – nonostante i genitori abbiano evidenziato la circostanza, non ha ufficializzato e tanto meno spiegato nulla sul sito, che giustificasse cosa stesse accadendo. I bambini, intanto, stamattina si sono ritrovati a casa, pronti per la lezione, senza il collegamento. E’ gravissimo. Chiedo riscontro al Sindaco”.

Poco dopo, il primo cittadino Domenico Lasorsa, annunciando la decisione di tenere aperte le scuole a margine di un incontro in Prefettura, è intervenuto sul caso dei malfunzionamenti della DaD: “Per quanto riguarda le scuole medie, come appreso dal dirigente scolastico, al momento per problemi tecnici non potrà essere garantita la Dad” – scrive il primo cittadino. “Ci stiamo interessando alla questione nonostante nelle numerose riunioni fatte precedentemente, questo problema non sia mai stato posto dagli stessi dirigenti”.