Il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, è risultato positivo al Covid-19 e si aggiunge alla lunga schiera di sindaci di Capitanata che hanno contratto il virus, dopo quelli di Stornarella, Roseto Valfortore e Peschici. A darne l’annuncio è stato lo stesso Lasorsa sulla pagina Facebook. Dopo aver appreso l’esito positivo del tampone del sindaco è stata disposta in via d’urgenza la sanificazione dei locali del Comune, rimasti chiusi nella mattinata del 12 novembre.

Non è chiaro se il primo cittadino abbia contratto il virus al Comune o nell’esercizio della sua professione, considerando che è un medico del Pronto Soccorso di Foggia, dove la pressione in queste ultime settimane è certamente aumentata. Al momento il sindaco è a casa in isolamento ed è paucisintomatico. Alcuni membri della Giunta Comunale e alcuni consiglieri venuti a contatto con il sindaco si sono messi in auto-isolamento in via precauzionale, perché – come ha spiegato il primo cittadino – i contatti sarebbero avvenuti con tutte le precauzioni. Il sindaco ha poi aggiornato sullo stato della diffusione del virus ad Orta Nova, dove al momento si contano 143 positivi e 95 persone in quarantena.

“Avrei voluto aggiornarvi in questi giorni della situazione emergenziale con alcuni videomessaggi, ma purtroppo l’intensificazione dei sintomi mi ha portato a dover desistere” – spiega il primo cittadino. “Vi comunico che il comune questa mattina è stato interamente sanificato, quindi non c’è alcun rischio. Inoltre vi segnalo che giunte e consigli comunali verranno fatti completamente online. L’azione amministrativa andrà avanti ugualmente con la mia squadra di cui mi fido ciecamente. Io cercherò in questo momento, nei limiti consentiti, di avere sempre un occhio di riguardo a tutto quello che si farà d’ora in poi”.