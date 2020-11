Dici Cavese e nella mente dei tifosi del Foggia riecheggia quel gol di Mastronunzio al 95′, che regalò la finale playoff stagione 2006/2007 in Lega Pro. Quattordici anni dopo, nella sfida valida per l’11a giornata di Serie C girone C, al “Simonetta Lamberti” l’uomo della provvidenza si chiama Alessio Curcio, che firma la vittoria foggiana per 1-0.

PRIMO TEMPO. Foggia determinato nei primi minuti di gioco, con una buona gestione di palla e l’intento di far male alla Cavese, soprattutto sui calci piazzati. I campani ci provano prevalentemente da fuori area, senza successo. Le occasioni da rete, però, latitano: il Foggia si avvicina a Russo solo con un timido colpo di testa di Germinio; dall’altra parte, Senesi si dà un gran da fare in avanti ma Fumagalli resta praticamente inoperoso. Lo 0-0 dopo 45′, quindi, è una logica conseguenza.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa, Marchionni manda Rocca in campo al posto dello spento Dell’Agnello, per dare manforte a Curcio. Al 50′ il sussulto campano: Gavazzi stende Montaperto in area, ma Favasulli si fa ipnotizzare da Fumagalli che respinge il penalty. Passano tre minuti e la situazione si ribalta: Russo mette giù D’Andrea in area, calcio di rigore per il Foggia che Curcio realizza. Facciolo manda in campo Pompetti e De Paoli per scuotere i suoi, ma è Senesi di testa che ci prova su calcio d’angolo, senza sortire pericoli. Marchionni manda in campo Gentile e Balde per tenere qualche pallone in più in mezzo al campo, e assicurarsi velocità in avanti. L’occasione per chiudere la gara il Foggia ce l’ha all’83’ con D’Andrea che viene imbeccato da Curcio ma si fa ipnotizzare da Russo.

Nel finale c’è spazio anche per il giovane Aramini, che supporta Balde in avanti. Proprio lo spagnolo spreca al 92′ dopo uno splendido assolo in contropiede, ma Russo salva in uscita. Non succede più nulla, il Foggia espugna il “Lamberti” meritatamente e col minimo sforzo, lanciandosi in classifica. Quattordici anni dopo, è Alessio Curcio il suo uomo della provvidenza.

TABELLINO.

CAVESE – FOGGIA 0-1

Reti: 54′ Curcio (F) rigore

Cavese: Russo; Matino, Favasuli (64′ Pompetti), Onisa (55′ Russotto), Cuccurullo, Montaperto (66′ De Paoli), Cannistrà (74′ Tazza), De Franco, Esposito, Senesi, Semeraro

A disposizione: Bisogno, Ricchi, Russotto, De Paoli, Marzupio, De Luca, Tazza, Oviszach, Forte, Zedadka, Pompetti, Vivacqua

Allenatore: Facciolo

Foggia: Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Anelli (60′ Del Prete); Kalombo, Salvi (71′ Gentile), Vitale (72′ Baldè), Di Jenno; Curcio (86′ Aramini); D’Andrea, Dell’Agnello (45′ Rocca)

A disposizione: Vitali, Ndiaye, Gentile, Raggio Garibaldi, Del Prete, Garofalo, Lucarelli, Aramini, Pompa, Baldé, Rocca, Regoli

Allenatore: Marchionni

Arbitro: Ubaldi di Roma 1 (Assistenti: Bartolomucci di Ciampino e Regattieri di Finale Emilia)

Ammoniti: 18′ Anelli (F), 27′ Favasuli (C), 53′ Russo (C), 80′ Germinio (F), 90′ Aramini (F), 90′ Esposito (C)