FOGGIA – Grande successo di partecipazione per le prime giornate di “Liberi di…”, la IV Edizione della Settimana dei Diritti promossa da Parcocittà con Fondazione Monti Uniti, Biblioteca La Magna Capitana, con il patrocinio del Comune di Foggia e in collaborazione con Arci prov.le di Foggia, MAG, Matilda Editrice, Sfoggiaredazione, Trashchallenge, Ottavia, UDS, Link Foggia. Gli eventi sono partiti il 20 novembre, la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – data emblematica che ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò nel 1989 la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – e si concluderanno il 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Dopo i successi dei primi appuntamenti con “Liberi di…giocare” condotto da Carlo Carzan, “Liberi di… creare” condotto da Associazione Arte Fa Re, e “Liberi di… immaginare” condotto da MAG (Movimento Artistico Giovanile), la settimana si aprirà con “Liberi di… vivere”: lunedì 23 novembre dalle ore 19.15 in diretta sulla pagina Facebook di Parcocittà ci sarà incontro-dibattito sui diritti umani, in collaborazione con il gruppo Amnesty Foggia. Interverranno Aisha Coulibaly, imprenditrice; Nicola Fochi, Amnesty International Foggia Gruppo 134; Aldo Ligustro, docente di Diritto Internazionale Università di Foggia; Domenico Rizzi, presidente Arci prov.le di Foggia; Gianmarco Saurino, attore . Conduce il giornalista Luca Pernice.

Martedi 24 novembre, da non perdere “Liberi tutti… diritti alle storie”: alle ore 17.30 “Diritti alle storie”, laboratorio di letture piccine a cura di Milena Tancredi – Biblioteca ragazzi. La Magna Capitana.

Mercoledì 25 novembre, l’ultimo importante incontro dal titolo “Libere di… essere”: dalle ore 18.30 in diretta sulla pagina Facebook di Parcocittà ci sarà un focus sul protagonismo delle donne in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L’incontro sarà l’occasione per raccontare esperienze di donne – e uomini – che si confronteranno sul tema della violenza contro le donne con storie che avranno il sapore della speranza per un futuro migliore. Interverranno: Donatella Caione, Matilda Editrice; Samira Carità, Sfoggiaredazione; Aisha Coulibaly, imprenditrice; Madia D’onghia, Presidente Comitato unico di garanzia per le pari opportunità – Università degli Studi di Foggia; Lucrezia Grimaldi, UDS; Aldo Ligustro, Presidente Fondazione Monti di Foggia; Claudia Lioia, Assessora Pubblica Istruzione Comune di Foggia; Daniela Marasco, Medico Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti Foggia e scrittrice; Stefania Marrone, Drammaturga Bottega degli Apocrifi; Federica Mirabella e Feliciana Campaniello, Trashchallenge Foggia; Sara Nazzaro, Link Foggia; Simona Padalino, Coordinamento Parcocittà; Milena Tancredi, Bibliotecaria, Biblioteca ragazzi. La Magna Capitana; Alfredo Traiano, vittima di “femminicidio”.

Tutti gli eventi si svolgeranno online. Maggiori info su www.parcocittafoggia.it e al 3713564344.