Una disegnatrice che è anche una professoressa di filosofia può unire le sue due passioni? “Viaggi nella filosofia” è un volume che fa parte della collana “Octopus”, curata dal fumettista francese Boulet, che ci racconta del viaggio o, se vogliamo riprendere il titolo originale, della passeggiata che l’autrice, Janine, compie nel mondo della filosofia, accompagnata dai filosofi stessi.

Nelle pagine di questo racconto si affrontano alcuni temi molto interessanti come il divenire, la natura, l’empatia, la rappresentazione: sono tutti temi sui quali riflettere in modo particolare in questo periodo di pandemia. Il fumetto di Janine è umoristico, semplice ma al tempo stesso non semplicistico e nemmeno semplificato. Gli autori citati dalla fumettista francese parlano in prima persona e, dialogando con la protagonista Janine, sviscerano i misteri della filosofia, rendendo fruibili a molti concetti spesso chiari solo a pochi. E’ un libro ben fatto, che invoglia il lettore ad approfondire gli argomenti, aiutato anche dai riferimenti bibliografici alla fine del testo. Unica pecca (che è una difetto del far filosofia in Francia): sono totalmente ignorati gli autori medievali, base per la modernità.

Se fosse cibo:

Un ottimo dessert a base di gelato: la protagonista ne prende ben due all’inizio del racconto!

Racchiuso in una frase:

La filosofia è quasi come viaggiare nel tempo! Perché i concetti non vanno a male! Mica sono yogurt. Sono come attrezzi, che si possono tirare fuori dalla scatola molto tempo dopo! GIlles Deleuze ha detto: “Una teoria è precisamente come una cassetta degli attrezzi, deve servire, deve funzionare. Se non ci sono persone che la usano, o non vale niente o il suo momento non è ancora venuto.” (p. 6)

Edizione Utilizzata:

JANINE, Viaggi nella filosofia, BAO, Milano 2019

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile in tutte le librerie e, sia in versione cartacea che in versione ebook, online nei più importanti siti di libri italiani (mondadoristore.it, unilibro.it, ibs.it)