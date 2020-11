L’ex assessore al turismo della scorsa legislatura, Loredana Capone, è stata eletta come nuovo presidente del Consiglio regionale della Puglia, nella seduta odierna. La Capone è la prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico. L’ex assessora salentina è stata eletta a scrutinio segreto nel corso della prima seduta dell’XI legislatura, con 32 voti (quelli della maggioranza e qualcuno del Movimento 5 Stelle). Astenuti invece i consiglieri di centrodestra.

“È una grande responsabilità per me, che assumo nella piena consapevolezza di essere chiamata a svolgere un ruolo importante come garante di tutti” – ha dichiarato la neoletta. “Eserciterò il mio mandato con l’impegno di dare voce alla pluralità che questa Assise rappresenta, come deciso dalle tante e dai tanti pugliesi. Lo farò con l’orgoglio di rappresentare una Comunità meravigliosa, la nostra, per il bene di tutti”.

Contestualmente sono stati eletti i vicepresidenti, uno per la maggioranza e uno per l’opposizione: saranno Cristian Casili del Movimento 5 Stelle (su proposta del Pd) e Giannicola De Leonardis di Fratelli d’Italia come rappresentante dell’opposizione. Nel frattempo si continua a discutere dell’eventuale ingresso in Giunta di un esponente del M5S. Infatti un seggio è stato lasciato vuoto per attendere la decisione di Rosa Barone. Ma la base pentastellata ha già fatto trasparire alcuni malumori a riguardo. Durante la seduta, la candidata presidentessa Laricchia, quasi in lacrime, ha accusato i suoi colleghi pentastellati di “aver tradito il voto degli elettori” e che ci sarà una consultazione online per decidere in merito.