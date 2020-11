Anche ad Orta Nova sarà adibito uno spazio dove effettuare i tamponi molecolari per individuare i casi di Covid-19. A dare la notizia è stata l’amministrazione comunale ortese, dalla pagina ufficiale del sindaco Domenico Lasorsa, dopo l’ok del dipartimento prevenzione dell’ASL Foggia. “Vi informiamo che anche Orta Nova avrà la sua area drive through per poter permettere a tutti gli abitanti dei Cinque Reali Siti di fare i tamponi in auto” – si legge dal profilo del sindaco.

L’accesso sarà gratuito ma consentito soltanto a coloro che hanno preso accordi preventivamente con l’ASL, come come da protocollo. E’ comunque un’opportunità importante per evitare di spostarsi verso i grandi centri come Foggia e Cerignola. “Questo è stato possibile grazie ad un sopralluogo avvenuto la scorsa settimana da un delegato dell’ASL, dopo la disponibilità da parte dell’amministrazione comunale, che ha individuato vicino al campo sportivo l’area ideale per poter permettere la realizzazione della struttura. Tra martedì e mercoledì ci sarà l’allestimento di tutto ciò per poter dare ai cittadini dei Reali Siti questa importante agevolazione” – conclude Lasorsa.

Nelle ultime ore i sindaci dei Cinque Reali Siti hanno promosso congiuntamente questa iniziativa che sarà al servizio di tutti i centri del comprensorio. Anche la compagine politica di “Rivoluzione Orta Nova” aveva chiesto formalmente l’installazione di questo stallo per i tamponi che ora si andrà ad aggiungere a quello già promesso al Comune di Candela, per servire i Monti Dauni.