Un nuovo focolaio da Covid-19 in una struttura residenziale per anziani della provincia di Foggia. Si tratta della casa di riposo “La Collina” di Accadia, dove nelle ultime ore sono stati registrati numerosi casi di positività tra gli ospiti e gli operatori che ci lavorano. Ne ha dato notizia il sindaco, Agostino De Paolis, annunciando la proficua collaborazione con le USCA che stanno isolando il focolaio. Nel frattempo, con l’aumentare dei positivi in paese, sono state inasprite le misure di contenimento del contagio.

“L’amministrazione comunale – spiega il primo cittadino in una nota – già a partire dal 5 ottobre è intervenuta con provvedimenti ben più restrittivi di quelli nazionali e attualmente più restrittivi di quelli che riguardano le zone arancioni: chiusura delle scuole, divieto di stazionamento dopo le 21 in varie aree pubbliche, chiusura degli uffici comunali e successiva riorganizzazione degli accessi al pubblico, annullamento del mercato settimanale. E’ stata effettuata un’ulteriore riunione – continua De Paolis – per contravvenire alle norme vigenti e per non incorrere in sanzioni e prima ancora per tutelare la salute pubblica”.

Nonostante ciò però il numero dei positivi in paese è aumentato, ma il sindaco sottolinea che la situazione sarebbe sotto controllo. Dopo il focolaio nella casa di riposo si è verificato un decesso di un caso positivo con un quadro clinico già fortemente compromesso ed un’età di 95 anni. Al momento le USCA dell’ASL stanno lavorando per circoscrivere il contagio all’interno della casa di riposo. Ma non è il momento di abbassare la guardia, infatti il sindaco, in conclusione, ha annunciato un nuovo monitoraggio sulle categorie a rischio e ha invitato tutti alla responsabilità.

“Le rigide misure adottate con varie ordinanze sindacali – sottolinea De Paolis – stanno dando comunque i risultati sperati, che come è noto si osservano ad almeno 15 giorni dall’adozione delle stesse, atteso che molti soggetti risultati positivi si stanno negativizzando. A tutte le famiglie di Accadia – conclude il sindaco – il mio sostegno personale e l’incoraggiamento con la convinzione e l’auspicio che insieme questo momento riusciremo a superarlo al meglio”.