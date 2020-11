Continua a scendere il numero dei contagi da Covid-19 a Roseto Valfortore. “Possiamo confermare che ad oggi sono rimasti solo 5 casi positivi, di cui tre in attesa di un nuovo tampone e altri due non sono presenti in paese” – fanno sapere dal centro dei Monti Dauni. “Questi numeri devono farci ben sperare per il futuro ma di certo non significa che sia finita”.

“Continuando a tenere alto il livello di attenzione e il senso di responsabilità potremo azzerare il numero dei contagi ma sicuramente non debelleremo il virus fino a quando non ci sarà un vaccino. Per questo motivo bisogna continuare a tenere alto il livello di attenzione e protezione personale, utilizzare mascherina e guanti, distanza interpersonale di almeno un metro, igienizzazione delle mani, evitare assembramenti, rispettare le direttive del dpcm per sventare un eventuale nuova ondata di contagi nel nostro piccolo borgo.

“La comunità – concludono in una nota del Comune di Roseto – ha attraversato un periodo abbastanza delicato e di preoccupazione. Questa esperienza deve farci riflettere e deve rafforzare il nostro spirito di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri”.