Il sindaco di Bovino, Vincenzo Nunno, ha annunciato un’importante novità per connettere ad una rete veloce il centro dei Monti Dauni e mettere da parte, sul territorio comunale, le note difficoltà di connessione di cui soffrono gran parte dei centri dei Monti Dauni. Sono partiti, infatti, i lavori per gli scavi della posa della rete di fibra ottica, al termine dei quali sarà possibile “navigare” fino a 200 mega in modalità FTTC (Fiber to the Cabinet) nel centro abitato di Bovino. La velocità di connessione dipenderà dalla distanza dell’abitazione dai rispettivi armadi (cabinet) Telecom esistenti e dislocati sull’intero territorio comunale.

La rete di fibra ottica posata sarà a disposizione di tutti gli operatori. Al termine dei lavori sarà possibile per i cittadini chiedere agli operatori privati di telefonia l’attivazione del servizio di connessione ultra-veloce.

“Un altro piccolo passo per Bovino verso l’innovazione tecnologica – afferma il sindaco Nunno – dopo l’inizio dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, l’installazione delle colonnine di ricarica Enel X per la mobilità elettrica, l’istallazione per alcune strutture come l’ex municipio, i campi da calcetto area pianello, la nuova segreteria scolastica ed altre strutture comunali di impianti fotovoltaici, l’istallazione e attivazione del WI-FI a libero accesso in alcune aree pubbliche, e a breve la fibra ottica”.

“Consapevoli dei disagi che i lavori in questo periodo comporteranno, ringraziamo anticipatamente i cittadini per la collaborazione” – conclude il primo cittadino. “Seguiranno nuove comunicazioni non appena, al termine dei lavori, la linea sarà resa attiva e fruibile per chiunque voglia sfruttarne le importanti potenzialità”.