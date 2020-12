FOGGIA – Settimana densa di appuntamenti a Parcocittà. Si comincia mercoledì 9 dicembre alle ore 17 su piattaforma Zoom con l’incontro online “L’importanza del Ben-essere” nel corso del quale sarà possibile conoscere i componenti della neonata associazione “I Semi”. L’associazione è composta da un “gruppo di persone convinte che le risorse umane siano le più preziose al mondo e che vadano curate con impegno e amore, a tutte le età”. Opera per lo sviluppo del potenziale umano offrendo consulenza pedagogica, strutturando percorsi di coaching, parent training, articolando interventi per il potenziamento cognitivo, realizzando laboratori per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e delle competenze sociali, attività per l’educazione civica e per la cura educativa di mente e corpo.

Importanti anche gli appuntamenti con i laboratori progettuali. Sempre mercoledì 9 dicembre, ma dalle ore 10 alle ore 13, torna lo Sportello d’Ascolto de l’“L’Isola che c’è”, il progetto selezionato a Foggia dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Giovedì 10 dicembre, doppio appuntamento con il laboratorio di Logopedia, tenuto dalle esperte della associazione “Il Girasole”: alle ore 17 ci sarà “Favoliamo” per bimbi di 3 e 4 anni; alle ore 18 “Giochiamo con le parole”, per rafforzare le proprietà di linguaggio e la comprensione di fonemi. Prenotazione al 3713564344.

Sempre giovedì 10 dicembre alle ore 17.30 su piattaforma Zoom, da non perdere il laboratorio “Foggia storica” per bimbi 6-8 anni, azione interna al Centro #Tuttoilbellochec’e in capo alle Acli provinciali di Foggia e rientrante in “Foggiachildren”, progetto selezionato a Foggia dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. I laboratori stanno riscuotendo successo e risposte importanti da parte dell’utenza: è ripartito martedì 1 dicembre il viaggio nel mondo di “Interculturiamo”, uno dei laboratori del progetto previsto tra le Azioni trasversali ai centri e in capo all’Arci comitato provinciale di Foggia (8-10 anni). Le operatrici si trovavano insieme ai ragazzini partecipanti in modalità on-line e “viaggeranno” ogni martedì pomeriggio, per conoscere le parole straniere più diffuse nel mondo. Stesso entusiasmo per il laboratorio “Foggia in tavola” (6-8 anni) interno all’azione Sport e Vacanze in città (Centro #Tuttoilbellochec’e) che ha riaperto le sue porte “on line” giovedì 4 dicembre e che proseguirà ogni giovedì alternandosi con “Foggia storica”: un percorso di apprendimento ludico tra storia, tradizione, gastronomia a km zero e buone prassi eco- sostenibili tra esplorazioni, nuove scoperte, colori e creatività. New entry invece per il percorso di “Digital writing skills” interno all’Azione Educazione e Formazione alla scelta e all’orientamento in capo all’associazione l’Aquilone, che vede dalla settimana scorsa la partecipazione dei ragazzi dell’I.T.E. Blaise Pascal grazie all’adesione al progetto della Dirigente Giuliarosa Trimboli e dei docenti Milena Russo e Emanuele Iorio: come si diventa scrittori digitali e che prospettive lavorative offre? Lo scopriremo insieme. Si lavora inoltre per la ripartenza di altre azioni interne al progetto per il mese di Gennaio, con altre preziose collaborazioni per offrire sempre il meglio ai bambini e ragazzi di questa città. Per prenotarsi ai laboratori, sarà sufficiente chiamare il 3713564344.

Nel weekend, proseguiranno invece i laboratori dell’Isola che c’è: venerdì 11 dicembre alle ore 17 su piattaforma Zoom, tornerà il Massaggio Neonatale con l’associazione “Il Girasole”. Sabato 12 dicembre alle ore 17, da non perdere il laboratorio creativo-manuale con l’associazione “Arte Fa Re” a tema natalizio, e su piattaforma Zoom. E sempre in tema natalizio si svolgerà domenica 13 dicembre alle ore 10.30 a Parcocittà il laboratorio teatrale con la Piccola Compagnia Impertinente.

Comunicato Stampa

Parcocittà