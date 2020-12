Pomeriggio pirotecnico al ‘Veneziani’. Il Foggia reduce da due vittorie consecutive incontra il Monopoli che viene da due sconfitte e quindi è chiamato a risollevarsi. Sono queste le squadre protagoniste del match valevole per la 15esima giornata del Girone C di Serie C. Per questo derby pugliese, Marchionni conferma in blocco l’ultima formazione vincente, con D’Andrea in attacco e le chiavi della difesa nelle mani di Del Prete. Invece tra i biancoverdi di Scienza (ex rossonero), scende in campo Samele come punta centrale, attaccante classe 2002 di origini carapellesi cresciuto nelle giovanili del Bari e del Foggia.

PRIMO TEMPO. Foggia che inizia subito forte e trova il vantaggio in apertura di primo tempo. Al quinto minuto Curcio si incarica di un calcio di punizione dai trenta metri, la sua battuta è potente e insidiosa per Melegatti, che si fa ingannare dal rimbalzo a terra e concede il primo gol ai rossoneri. Settimo centro in campionato per il 10 dei Satanelli. Dopo il vantaggio degli ospiti, il pallino del match passa nelle mani degli uomini di Scienza che assediano l’area di rigore rossonera. Al 14esimo Paolucci viene affondato in area e l’arbitro assegna il rigore: dal dischetto si presenta Mercadante che spiazza Fumagalli e sigla il pareggio. Il rigore subìto sveglia il Foggia che si riversa in avanti con qualche bell’affondo di Kalombo sull’out di destra. Ma sono sempre i gabbiani ad essere più pericolosi. Al 29esimo, infatti, arriva il raddoppio per i padroni di casa, con Samele che di testa sigla il primo gol tra i professionisti e porta in vantaggio i suoi. Sul finale del primo tempo Paolucci rischia il rosso per doppia ammonizione e dopo poco l’arbitro fischia un rigore per fallo di Zambataro su Kalombo. Dagli 11 metri Curcio graffia ancora e sigla la sua doppietta personale. Le emozioni non finiscono qui. Giosa di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, sfiora il nuovo vantaggio per il Monopoli, ma Fumagalli sventa tutto. Primo tempo avvincente che si conlcude con il risultato di 2-2.

SECONDO TEMPO. Ad inizio secondo tempo il Monopoli è costretto a rinunciare al portiere titolare per infortunio. In apertura di ripresa si rende subito pericoloso l’esterno rossonero Kalombo con un tiro cross che sibila al lato della porta del Monopoli. La partita però è diversa rispetto a quanto visto nel primo tempo, con le occasioni da gol che si fanno più rare e la palla che staziona sovente a centrocampo. A tal proposito, inizia per entrambre le squadre la girandola dei cambi, finalizzata a cercare il gol del nuovo vantaggio. La partita però non si sblocca, anzi si incattivisce a causa di tanti falli volti ad interrompere le transizioni offensive. Al 67esimo Santoro svetta da calcio d’angolo ma non riesce a centrare la porta difesa dal portiere rossonero Fumagalli. Dalla stessa posizione dove nel primo tempo Curcio aveva trovato la porta su punizione, arriva il tiro su palla ferma di Lombardo che però non riesce ad andare a bersaglio. A 20 minuti dalla fine sale di intensità il gioco offensivo dei gabbiani biancoverdi, senza però giungere all’obiettivo. Marchionni allora suona la sveglia con un triplo cambio che getta nella mischia Morrone, Garofalo e Dell’Agnello. Entra anche Marilungo tra i padroni di casa, grande interprete offensivo chiamato a dimostrare di essere ancora all’altezza della sua fama. E da qui inizia a rivedersi il Foggia, con Curcio che innesca Rocca, quest’ultimo cerca di sfruttare un’incertezza del portiere avversario, ma la palla finisce solo in angolo. Sul finale Balde rileva Curcio per provare a sfruttare i contropiedi, ma è una spizzata di Garofalo in area, su cross preciso di Rocca, a regalare il vantaggio agli uomini di Mister Marchionni, bravo a scegliere i cambi giusti in una fase cruciale della partita. Allo scoccare del 90esimo Arena si fa espellere tra le file del Monopoli e salterà la partita successiva con l’Avellino. Brivido finale per il Foggia con Fumagalli che tiene sulla linea una palla velenosa. Finisce 3-2 per il Foggia, dopo 5 minuti di recupero.

Terza vittoria consecutiva del Foggia che è sempre più lanciato in zona play off al quinto posto in classifica. Un match bellissimo che regala una vittoria agli uomini in casacca rossonera, davanti ad un Monopoli che non ha affatto sfigurato, ma ha lasciato troppi spazi nel finale. Foggia che, dopo un turno di riposo, tornerà in campo mercoledì 23 dicembre sul campo della Paganese per continuare ad inseguire risultati inaspettati ai blocchi di partenza.