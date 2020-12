La lampada di Sale Himalayano è un oggetto che sta diventando sempre più popolare nelle case di tante persone, ma non è solo per il suo design ipnotico che ha conquistato il cuore di tanti. Infatti ha anche molti benefici per la salute. Entriamo nel dettaglio. Tecnicamente la lampada di sale non produce di per sé ioni negativi, ma supporta l’ambiente circostante facilitandone il loro sviluppo. Il sale attira naturalmente l’umidità presente nell’aria. Il calore emanato della lampada causa l’evaporazione dello iodio e del cloruro presenti al suo interno che, essendo carichi “negativamente”, rilasciano a loro volta ioni negativi.

Una lampada di sale può essere ricavata da un unico grande cristallo di sale solido oppure può essere realizzata assemblando tanti piccoli pezzi di cristallo in un’apposita ciotola di sale. Riscaldato da una sorgente elettrica, come nel caso di una normale lampadina, o a fiamma, nel caso si alimentasse con una candela, il sale inizia ad emettere ioni negativi per purificare l’aria nell’ambiente.

Le lampade di sale dell’Himalaya, quindi, sono una meravigliosa combinazione tra design e benessere. Al beneficio di purificare l’aria grazie agli ioni negativi, associa un effetto di cromoterapia grazie ad una delicata tonalità dal color pesca, crema e rosa del cristallo del sale dell’Himalaya.

Per la loro efficacia lenitiva funzionano particolarmente bene accanto a computer e schermi. Queste lampade, completamente silenziose, sono adattissime per gli ambienti dei nostri bambini anche come luce calmante notturna. Non solo sono utili e benefiche per la nostra salute, ma rappresentano anche un complemento d’arredo davvero godibile, che sa rendere la nostra casa calda e accogliente anche nei mesi invernali, quando purtroppo non si riesce a trascorrere tanto tempo all’aperto.

