“Humana dignitas servanda est” è una delle frasi più note quando si parla di Diritti Umani. E il professor Antonio Papisca non si stancava mai di ripeterla ai suoi studenti. Scomparso il 16 maggio del 2017, Papisca è stato uno dei grandi intellettuali italiani del secondo Novecento: professore di lungo corso, il suo nome è indissolubilmente legato all’Università di Padova e ai Diritti Umani. Proprio da questi due aspetti della sua vita, parte e si dipana la storia a fumetti di Mattia Ferri e Tommaso Calzavara.

Antonio Papisca si racconta con la stessa modalità che utilizzava in aula con gli alunni: lasciando la parola i protagonisti, a coloro che i Diritti Umani li difendono sul campo. Papisca, però, non è stato solo un teorico, ma viveva nel mondo, promuovendo i diritti umani e la nonviolenza, indicando la via della Pace e del dialogo. Nell’introduzione, che consiglio di leggere solo dopo aver letto il fumetto, il ricordo del professor Marco Mascia è vero, vivo, forte: non fa di Papisca un santino ma lo rende umano, come era davvero. A chi l’ha conosciuto e anche a chi non lo ha conosciuto, consiglio davvero la lettura di questo libro, per incontrare un uomo straordinario.

Se fosse un cibo:

Una madelaine di proustiana memoria, che provoca nostalgia e fa ricordare momenti lontani: è l’effetto che questo libro ha fatto me.

Racchiuso in una frase:

L’allegoria dell’albero ci aiuta a capire come deve essere ridefinita una cittadinanza che sia rispettosa dei Diritti Umani. Il tronco rappresenta lo statuto di persona umana, le radici sono i Diritti Umani universalmente riconosciuti, i rami sono le particolari cittadinanze anagrafiche: nazionale, regionale, locale, dell’Unione Europea. Tronco e radici costituiscono la cittadinanza universale: si nasce cittadini universali perché i Diritti Umani sono connaturati alla persona umana. Purtroppo i rami non sono ancora innestati nel tronco. La grande sfida consiste nell’armonizzare le cittadinanze nazionali che escludono “l’altro” con la logica inclusiva della cittadinanza universale. (p. 34)

Edizione Utilizzata:

Mattia FERRI – Tommaso CALZAVARA, Antonio Papisca – Operatore di Pace, Becco Giallo, Padova 2020

Dove trovare il libro:

E’ reperibile sul sito della casa editrice www.beccogiallo.it