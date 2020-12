Fino al 21 dicembre sarà possibile partecipare al “Regalo in sospeso”, l’iniziativa benefica promossa dal Comune di Ordona. Per partecipare è necessario acquistare dei giocattoli, libri o materiale da cartolibreria presso i punti vendita aderenti, per destinare gli acquisti ai bambini meno fortunati del paese degli scavi.

Una volta acquistati i beni, questi possono essere lasciati presso i punti vendita e i volontari si occuperanno del ritiro e della consegna degli stessi presso le famiglie bisognose. “Il Natale – commenta la sindaca Adalgisa La Torre – è per eccellenza la festa dei bambini che attendono di scartare il loro regalo sotto l’albero. Non tutte le famiglie, soprattutto in questo periodo, hanno la possibilità di far fronte a queste richieste, per questo anche ad Ordona nasce il “Regalo sospeso”.

L’iniziativa è al contempo un modo per rilanciare le attività locali messe a dura prova durante il lockdown. Chiunque può acquistare un regalo presso gli esercizi commerciali aderenti (Fantasy School, Mille Risparmi e The Perfect Shop), così da regalare un sorriso ai bambini meno fortunati del paese. “Donare – conclude la sindaca – è il più bel regalo di Natale che ognuno di noi può farsi!”.

*FOTO DA ORDONA APERTA