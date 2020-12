I Poliziotti della Squadra Mobile di Foggia, unitamente a personale del Nucleo Interregionale Artificieri in servizio presso l’U.P.G.S.P. della Questura di Bari, hanno tratto in arresto un pregiudicato locale di anni 55, per il reato di detenzione illegale di materiale esplosivo connotato da micidialità.

In particolare, gli Agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di una vasta operazione effettuata in questo centro cittadino, effettuavano una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo estesa ad uno scantinato a lui in uso esclusivo. All’interno del predetto locale, sito al piano interrato dello stabile, veniva rinvenuto materiale esplosivo, illegalmente detenuto e parzialmente classificato a “rischio potenziale elevato”. Quest’ultimo era celato all’interno di 17 cartoni, per un peso lordo complessivo di tre quintali e mezzo, con un contenuto esplosivo netto totale superiore ai 30 kg. Tali accertamenti, effettuati nell’immediatezza dal Nucleo Artificieri, in correlazione anche alle modalità e luogo di custodia, deponevano per la configurazione della micidiliatà per l’incolumità pubblica. Infatti nella medesima cantina erano presenti altresì bombole del gas e fili scoperti, i quali, unitamente al materiale esplosivo, avrebbero potuto cagionare gravi danni allo stabile e alle famiglie ivi dimoranti. Parte del materiale rivenuto, veniva classificato come pirotecnico, e destinato ad alimentare il mercato illegale dei c.d. “botti natalizi”.

Sono in corso ulteriori accertamenti, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, al fine di verificare se il predetto materiale potesse essere destinato ad altri usi, stante la compatibilità degli artifizi sequestrati con quelli utilizzati per il danneggiamento di alcuni locali commerciali di questo centro cittadino, avvenuti nei mesi scorsi.

A seguito delle formalità di rito, l’uomo veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale, associato presso la Casa Circondariale di Trani. L’arresto veniva convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che la Squadra Mobile, già in data 2 novembre u.s., nell’ambito di una serie di perquisizioni, aveva tratto in arresto due pregiudicati locali, rispettivamente di 28 e 35 anni, per detenzione di 60 kg di materiale esplosivo, 3 pistole, un fucile, numerose munizioni e 10 kg. di marijuana, nonché in data 11 novembre, aveva tratto in arresto un incensurato di Torremaggiore, il quale aveva costruito all’interno della cantina sita presso la propria abitazione una fabbrica clandestina di esplosivi illegali.

Comunicato Stampa

Questura di Foggia

*IMMAGINE DI REPERTORIO